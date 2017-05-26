Секретный лагерь Черчесова: как будет жить сборная России
Сборная России начинает подготовку к Кубку конфедераций в австрийской глуши.
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Репортаж спецкора «СЭ» из расположения национальной команды.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Нойштифта.
Когда Черчесова спросили, зачем в конце мая команде нужно уезжать из России в Австрию, если в это время года и у нас есть все условия, он ответил: чтобы уединиться.
Действительно, Нойштифт — местечко уединенное. Городок раскинулся в живописной долине среди Тирольских Альп. Сюда ведет извилистая горная дорога из Инсбрука, которая далее упирается в хребет и заканчивается.
Зимой в Нойштифте базируются горнолыжники — здесь
Отель сборной — самый статусный в окрестностях. Пять звезд, большая территория, много этажей (а именно пять помимо мансарды, выше тут — только городская церковь). Здание выстроено в тирольском стиле — мощное каменное основание и деревянные этажи, внутренняя отделка тоже типично альпийская. Узкие деревянные коридоры, массивные двери, кованые детали. Кажется, тут можно заблудиться.
За несколько часов до приезда сборной сотрудники гостиницы проверяли вслух список важных гостей — «нума ахт, Дениз Глушакофф, нума цвайундцванциг, Ахтем Чуба». На посторонних реагировали спокойно — судя по всему, охраной займется персонал российской команды.
В гостинице есть несколько помещений для приема пищи, богатый и разнообразный бар, солидый
Тренировочный комплекс находится в паре километров от гостиницы, как раз на тех полях, где занимались сборные Испании и Франции. Добираться наши будут на автобусе. Разумеется, газон в идеальном состоянии, солнечная и свежая погода способствует, работники утром неспешно наносили разметку. Единственная проблема — все поля видны отовсюду, как Черчесов собирается устраивать закрытые занятия, пока не очень понятно.
Впрочем, с режимом секретности он, пожалуй,
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