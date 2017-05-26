Секретный лагерь Черчесова: как будет жить сборная России

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Репортаж спецкора «СЭ» из расположения национальной команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как и где будет жить <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> Видео из отеля и окрестностей <a href="https://t.co/ILPdlH7Arh">pic.twitter.com/ILPdlH7Arh</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/868052056187293697">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Нойштифта.

Когда Черчесова спросили, зачем в конце мая команде нужно уезжать из России в Австрию, если в это время года и у нас есть все условия, он ответил: чтобы уединиться.

Действительно, Нойштифт — местечко уединенное. Городок раскинулся в живописной долине среди Тирольских Альп. Сюда ведет извилистая горная дорога из Инсбрука, которая далее упирается в хребет и заканчивается.

Когда-то уединения здесь искали сборные Испании, Франции и даже московский «Спартак». Было это еще во времена Унаи Эмери летом 2012 года. Счастья красно-белым это не принесло — в отличие от испанцев, которые ковали в Нойштифте победное золото чемпионата Европы 2008-го. Объясняя свой выбор, Черчесов вспоминал именно об Испании.

Зимой в Нойштифте базируются горнолыжники — здесь полным-полно замечательных склонов. Но сейчас, когда снег остался только высоко в горах, лыжников сменили любители парапланов. Днем в небе над долиной — десятки экстремалов. Тени от парапланов постоянно скользят над полями с одуванчиками, пугая толстых австрийских коров.

Отель сборной — самый статусный в окрестностях. Пять звезд, большая территория, много этажей (а именно пять помимо мансарды, выше тут — только городская церковь). Здание выстроено в тирольском стиле — мощное каменное основание и деревянные этажи, внутренняя отделка тоже типично альпийская. Узкие деревянные коридоры, массивные двери, кованые детали. Кажется, тут можно заблудиться.

За несколько часов до приезда сборной сотрудники гостиницы проверяли вслух список важных гостей — «нума ахт, Дениз Глушакофф, нума цвайундцванциг, Ахтем Чуба». На посторонних реагировали спокойно — судя по всему, охраной займется персонал российской команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Нума ахт - Дэнизз Глушаков. Ребята готовятся к встрече звёзд <a href="https://t.co/KfMtCxvYPF">pic.twitter.com/KfMtCxvYPF</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/868027201006051328">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В гостинице есть несколько помещений для приема пищи, богатый и разнообразный бар, солидый спа-комплекс. Причем, некоторые бассейны сделаны в виде дорожек, которые проходят через разные участки гостиницы. В общем, команде будет чем заняться в свободное от тренировок время.

Тренировочный комплекс находится в паре километров от гостиницы, как раз на тех полях, где занимались сборные Испании и Франции. Добираться наши будут на автобусе. Разумеется, газон в идеальном состоянии, солнечная и свежая погода способствует, работники утром неспешно наносили разметку. Единственная проблема — все поля видны отовсюду, как Черчесов собирается устраивать закрытые занятия, пока не очень понятно.