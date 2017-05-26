Сборная России прибыла в Австрию на сбор для подготовки к Кубку конфедераций

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На сбор были вызваны 28 футболистов, однако в Австрию отправились 25 игроков. Вратарь Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер в настоящее время находятся в расположении своих клубов — тульского «Арсенала» и турецкого «Фенербахче» соответственно. Голкипер Игорь Акинфеев на несколько дней задержится в Москве для прохождения дополнительного обследования в связи с травмой пятки.

Сбор пройдет в австрийском Нойштифте и продлится до 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт, где проведет товарищеский матч (5 июня) со сборной Венгрии. Перед Кубком конфедераций российская сборная сыграет еще один контрольный матч — 9 июня в Москве с чилийцами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Приземлились в Инсбруке! Здравствуй, Австрия! ⚽️? <a href="https://t.co/y0TW1nyCBI">pic.twitter.com/y0TW1nyCBI</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/868055060256870400">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>