Сборная России прибыла в Австрию на сбор для подготовки к Кубку конфедераций
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в Австрию на тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет летом в России. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.
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На сбор были вызваны 28 футболистов, однако в Австрию отправились 25 игроков. Вратарь Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер в настоящее время находятся в расположении своих клубов — тульского «Арсенала» и турецкого «Фенербахче» соответственно. Голкипер Игорь Акинфеев на несколько дней задержится в Москве для прохождения дополнительного обследования в связи с травмой пятки.
Сбор пройдет в австрийском Нойштифте и продлится до 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт, где проведет товарищеский матч (5 июня) со сборной Венгрии. Перед Кубком конфедераций российская сборная сыграет еще один контрольный матч — 9 июня в Москве с чилийцами.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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