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26 мая 2017, 14:03 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России прибыла в Австрию на сбор для подготовки к Кубку конфедераций

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в Австрию на тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет летом в России. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.

<em>МОСКВА 26 мая. /ТАСС/.</em> Сборная России по футболу прилетела в Австрию на тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку конфедераций который пройдет летом в России. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter. Увеличить
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На сбор были вызваны 28 футболистов, однако в Австрию отправились 25 игроков. Вратарь Владимир Габулов и защитник Роман Нойштедтер в настоящее время находятся в расположении своих клубов — тульского «Арсенала» и турецкого «Фенербахче» соответственно. Голкипер Игорь Акинфеев на несколько дней задержится в Москве для прохождения дополнительного обследования в связи с травмой пятки.

Сбор пройдет в австрийском Нойштифте и продлится до 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт, где проведет товарищеский матч (5 июня) со сборной Венгрии. Перед Кубком конфедераций российская сборная сыграет еще один контрольный матч — 9 июня в Москве с чилийцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве — с командой Португалии, 24 июня в Казани — с командой Мексики.

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