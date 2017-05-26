Навстречу КК-2017: Россия ждет Новую Зеландию!

— Во-первых, я рад быть гостем в редакции со столь уникальной, 93-летней историей. И прежде всего мне бы хотелось сказать несколько слов о спорте в Новой Зеландии. Регби является национальным видом спорта. Именно благодаря регби Новая Зеландия известна в спортивном мире. Футбол у нас также очень популярен, в него играют мужчины и женщины, мальчики и девочки, но в основном, конечно, молодежь.

Всего в нашей стране футболом занимаются 150 тысяч человек и с каждым годом их число увеличивается. Этот рост обеспечивается активной поддержкой со стороны правительства Новой Зеландии, которое ставит своей целью приобщение школьников к спорту.

Несмотря на то, что наша страна не является известным брендом в мире футбола, сборная Новой Зеландии, прозвище которой «Allwhites» («Все белые») тоже имеет определенные достижения. Например, на чемпионате мира 2010 года в ЮАР мы стали единственной командой на турнире, которая не проиграла ни одной встречи, сыграв все три матча на групповом этапе вничью, в том числе, с действующими на тот момент чемпионами мира — сборной Италии.

Одной из причин прогресса «All whites» является то, что наши футболисты имеют опыт в игры в лучших футбольных лигах мира — многие из них выступают в Английской премьер-лиге и американской MLS. Также стоит отметить, что единственный профессиональный клуб из Новой Зеландии «Велингтон Феникс» играет в австралийской А-Лиге. Впрочем, наши игроки выступают и за другие клубы чемпионата Австралии.

В связи с этим, мы надеемся, что наша сборная хорошо проявит себя на предстоящем Кубке Конфедераций, даже несмотря на то, что нам будут противостоять очень сильные команды, в том числе хозяева турнира — сборная России в матче открытия 17 июня.

— Приедут ли в Россию болельщики из Новой Зеландии и в каком количестве?

— Несмотря на то, что путь до России неблизкий, мы надеемся, что нашу сборную приедут поддержать как минимум 100 фанатов из Новой Зеландди. Также мы предполагаем, что благодаря ажиотажу, который будет вызывать Кубок Конфедераций в ближайшие полтора месяца, в Россию смогут приехать еще больше наших соотечественников, в том числе те, что проживают в Европе.

— Ряд стран выпускает для своих болельщиков памятки — что можно и чего нельзя делать в России. Так делают, например, в Англии. Существует ли подобная практика в Новой Зеландии?

— В Новой Зеландии нет агрессивных и буйных фанатов, которые будут что-то крушить и устраивать драки. Киви (национальное прозвище новозеландцев) страстно любят спорт, но они приходят отдыхать и наслаждаться зрелищем вместе со своими семьями, друзьями. Поэтому я уверен, что проблем с новозеландскими болельщиками вы не испытаете.

— Может быть, вы даете туристами советы — что делать в России, что посмотреть, как себя вести?

— Если говорить об общих советах для туристов, то министерство иностранных дел Новой Зеландии при поддержке правительства курирует специальный сайт, который называется «Safetravel» («Безопасное путешествие»). Этот портал дает официальные рекомендации жителям Новой Зеландии, которые путешествуют по разным странам, в том числе и в Россию. Если где-то существует угроза безопасности, то на сайте можно найти полную информацию по этому поводу. Также он постоянно напоминает нашим гражданам о необходимости соблюдать местные законы и придерживаться общепринятых культурных норм.

— Мы все хотим, чтобы футбол объединял мир и способствовал укреплению связей между странами. Как вы думаете, поспособствует ли участие Новой Зеландии в Кубке Конфедераций углублению сотрудничества с Россией, в том числе в футболе?

— Я уверен, что именно так и будет. Кубок Конфедераций, как и любое масштабное спортивное событие, поспособствует сближению стран и народов, потому что спорт объединяет, также как и музыка.

— Вы уже долгое время находитесь в России. Что вам здесь нравится больше всего, и где посоветуете побывать своим соотечественникам?

— Для меня это уже третья долгосрочная командировка в Россию, хотя бы исходя из этого, вы можете убедиться, что мне и моей жене здесь все очень нравится, за исключением холодных зим и ужасных пробок на дорогах. Нам очень нравится российская культура — балет, музыка, театр. Мы любим гулять в парках, лесах и общаться с людьми.

Новозеландцы часто задают мне вопросы — куда же поехать и что посмотреть в России? Я всегда рекомендую провести, как минимум, 3−4 дня в Москве, примерно столько же в Санкт-Петербурге и, возможно, отправиться в поездку на пароходе, чтобы увидеть сельскую местность, посмотреть не только крупные города. Также я всем советую проехать по «Золотому кольцу», а если есть возможность выехать еще дальше, то посетить Иркутск, озеро Байкал и живописный Алтайский край.

— Самый популярный спорт в Новой Зеландии — регби. А вы лично смотрите футбол?

— Должен признаться, что хорошо отношусь ко всем видам спорта. Но, регби и крикет могу назвать любимыми. В крикет я играл и продолжаю играть по сей день. Мне очень нравятся теннис и гольф. Я люблю и футбол, играл в него школьником и даже во времена первой дипломатической командировки в Москве играл за команду экспатов по выходным, но сейчас, можно сказать, что я уже на пенсии.

— В России принято считать, что большая часть страны болеет за «Спартак». Как вы относитесь к этой команде и что можете сказать про российские клубы?

— Я должен оставаться дипломатом, поэтому скажу, что ни за кого не болею. Знаю, что «Спартак» — это большой с клуб с великой историей. Это очень хорошая команда, одна из лучших в России. У «Спартака» огромное количество ярых поклонников по всей стране, на днях они выиграли чемпионат России — впервые за 16 лет и стали десятикратными чемпионами — это великолепное достижение.

— Кто лучший новозеландский футболист всех времен?

— Если говорить о лучшем и самом известном игроке из Новой Зеландии, я бы назвал Уинтона Руфера. Большую часть своей профессиональной карьеры он провел в Швейцарии и Германии, но при этом всегда с гордостью выступал за сборную своей страны. Он был частью той команды, которая впервые в истории приняла участие на чемпионате мира 1982 года в Испании. Уинтон является обладателем престижной награды — «ордена за заслуги», а также был назван федерацией футбола Океании футболистом века в данном регионе.

— Мы вспоминали чемпионат мира 2010 года, где сборная Новой Зеландии не проиграла ни одного матча. Мне же хотелось бы вспомнить 1982 год — ваша команда играла вместе со сборной СССР в одной группе. Вы сами помните тот матч СССР — Новая Зеландия?

— Да, я помню этот матч, потому что он состоялся незадолго до того, как я приехал в Москву в свою первую дипломатическую командировку. Это был наш первый чемпионат мира. Новая Зеландия попала в «группу смерти» с Бразилией, Шотландией и СССР. Ваша сборная в тот момент была очень сильной — в нападении играл легендарный Олег Блохин, а ворота защищал Ринат Дасаев. Но, несмотря на то, что сборная Новой Зеландии проиграла 0:3, игроки уходили с поля с высокоподнятой головой. Мы не опозорились и даже такой счет можно считать достойным результатом.

— Расскажите о самых известных футболистах, которые выступают за сборную Новой Зеландии сейчас.

— Одним их самых известных новозеландских игроков является Уинстон Рид — защитник клуба «Вест Хэм Юнайтед», который выступает в АПЛ и является капитаном сборной. К сожалению, на этой неделе стало известно, что он получил тяжелую травму, из-за которой не сможет сыграть на Кубке Конфедераций и это большая потеря для «All whites», потому что Уистон очень опытный игрок. Если говорить о других, то многие знают Криса Вуда, который играет в Чемпионшипе за «Лидс Юнайтед» и Марко Рохаса, выступающего за «Мельбурн Виктори» в австралийской лиге. Оба этих игрока являются ключевыми в своих клубах, поэтому мы надеемся, что они здорово проявят себя в сборной на предстоящем турнире.

— В связи с грядущими крупными футбольными турнирами в России приходится слышать очень много разговоров о безопасности. Приходилось ли вам участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности болельщиков на турнире?

— Лично мне не доводилось посещать подобные брифинги, но сотрудники нашего посольства присутствовали на всех встречах по вопросам безопасности, которые организовывали представители российских ведомств. Мы находимся в тесном контакте с ними на тот случай, если будут возникать вопросы или проблемы, которые могут повлиять на безопасность болельщиков или футболистов сборной Новой Зеландии во время Кубка Конфедераций. Но мы видим, насколько серьезно проводится подготовка к столь масштабному мероприятию и уверены, что никаких проблем не возникнет.

— В России принято в шутку задавать вопрос: за кого ты будешь болеть, после того, как наша сборная вылетит? Будете ли вы болеть за российскую команду помимо сборной Новой Зеландии?

— Разумеется, я буду болеть за нашу сборную и очень надеюсь, что они покажут себя с лучшей стороны. Но я также желаю абсолютно всем командам успеха. Очень надеюсь, что они будут придерживаться норм «fair play» — покажут честную, справедливую и красивую игру.