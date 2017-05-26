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Тите высказался подобным образом в ответ на вопрос, можно ли дать такой статус нападающему бразильской сборной и каталонского клуба Неймару, а также полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутинью.

«Неймар и Коутинью? Звёзды для меня — Месси и Роналду. Я считаю их такими, принимая во внимание длительность их карьеры, которую они сделали, различные этапы, мастерство и достижения», — цитирует Тите испанское интернет-издание Sport.

Ранее приводились слова Тите о том, что Коутинью — идеальный игрок для «Барселоны».