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26 мая 2017, 12:53 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Наставник сборной Бразилии: Неймар и Коутинью? Звёзды для меня — Месси и Роналду

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал звёздами нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Главный тренер сборной Бразилии <span class=error>Тите</span> назвал звёздами нападающего мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> и форварда Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
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Тите высказался подобным образом в ответ на вопрос, можно ли дать такой статус нападающему бразильской сборной и каталонского клуба Неймару, а также полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутинью.

«Неймар и Коутинью? Звёзды для меня — Месси и Роналду. Я считаю их такими, принимая во внимание длительность их карьеры, которую они сделали, различные этапы, мастерство и достижения», — цитирует Тите испанское интернет-издание Sport.

Ранее приводились слова Тите о том, что Коутинью — идеальный игрок для «Барселоны».

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