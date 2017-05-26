На вокзалах городов Кубка Конфедераций откроют инфостойки для приезжих болельщиков
СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Информационные стойки для болельщиков заработают на вокзалах городов, принимающих у себя матчи Кубка конфедераций. На подходах к железнодорожным терминалам будут дежурить сотрудники РЖД, отличить которых можно будет по униформе, сообщил журналистам начальник Дирекции железнодорожных вокзалов компании РЖД Виталий Вотолевский.
«С этого года мы договорились с “Федеральной пассажирской компанией”, что мы в первую очередь на вокзалах (городов) Кубка конфедераций создаем единые информационные стойки, организованные по принципу “welcome desk”. Они на некоторых вокзалах уже стоят, это такие круглые стойки с большим пространством, подойдя к которым гость города, болельщик, сможет получить всю информацию и о вокзале, и о путях передвижения, и о расписании поездов…», — сказал Вотолевский.
По словам представителя РЖД, все вокзалы будут оснащены большим количеством средств навигации в фирменном корпоративном стиле.
«Кроме того, мы оснастили наш персонал, который работает с пассажирами, на так называемой
Также в обслуживании пассажиров железнодорожникам будут помогать волонтеры и сотрудники АНО «Транспортная дирекция». Принимать зрителей предстоящего футбольного события будут 23 вокзала.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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