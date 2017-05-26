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26 мая 2017, 11:24 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Никифоров: В РФ выдано около 100 тыс паспортов болельщика к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости/Прайм. В России выдано около 100 тысяч паспортов болельщика к Кубку конфедераций, около 200 тысяч заявок находятся в рассмотрении, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Выдано около 100 тысяч паспортов болельщика, подано еще около 200 тысяч заявок» — сказал министр при осмотре стадиона «Казань Арена» в рамках конференции ЦИПР-2017. Он отметил, что для Чемпионата мира по футболу будут выдаваться отдельные паспорта.

Паспорта болельщика необходимо получить всем, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций. В нем на чипе содержится вся информация о человеке. Такие меры обусловлены, в том числе, антитеррористическими мерами. Иностранцам он дает право на безвизовый въезд в страну.

«Логично проверить и знать все с точки зрения правоохранительной истории про каждого посетителя крупного спортивного или какого-то иного мероприятия. Сегодня с помощью современных цифровых технологий это совершенно реально. Это позволяет гораздо быстрее проводить физический контроль, потому что в принципе мы про этого человека уже все знаем. Модель рисков по нему построена», — сказал министр.

При этом, по словам министра, уже есть ряд случаев отказа в выдаче паспортов болельщика.

«Есть уже примеры отказов. Я не готов сказать, сколько. Этот вопрос лучше задать правоохранительным органам, но факт, что такие отказы уже есть», — сказал Никифоров.
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