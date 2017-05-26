Никифоров: В РФ выдано около 100 тыс паспортов болельщика к Кубку конфедераций
КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости/Прайм. В России выдано около 100 тысяч паспортов болельщика к Кубку конфедераций, около 200 тысяч заявок находятся в рассмотрении, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
«Выдано около 100 тысяч паспортов болельщика, подано еще около 200 тысяч заявок» — сказал министр при осмотре стадиона «Казань Арена» в рамках конференции ЦИПР-2017. Он отметил, что для Чемпионата мира по футболу будут выдаваться отдельные паспорта.
Паспорта болельщика необходимо получить всем, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций. В нем на чипе содержится вся информация о человеке. Такие меры обусловлены, в том числе, антитеррористическими мерами. Иностранцам он дает право на безвизовый въезд в страну.
«Логично проверить и знать все с точки зрения правоохранительной истории про каждого посетителя крупного спортивного или
При этом, по словам министра, уже есть ряд случаев отказа в выдаче паспортов болельщика.
«Есть уже примеры отказов. Я не готов сказать, сколько. Этот вопрос лучше задать правоохранительным органам, но факт, что такие отказы уже есть», — сказал Никифоров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter