Сборная Новой Зеландии назвала состав на Кубок конфедераций

Новозеландцы сыграют в одной группе с Россией, Мексикой и Португалией. Состав был опубликован на официальной странице сборной Новой Зеландии в «Твиттере».

Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»);.

Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер») Дэн Ингем («Брисбен Роар»);.

Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»);.

Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">SQUAD I Here is the 23 man squad <a href="https://twitter.com/hashtag/AllWhites?src=hash">#AllWhites</a> coach Anthony Hudson will be taking for the build-up to the FIFA <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a>. Good luck fellas. <a href="https://t.co/evwK9weLIF">pic.twitter.com/evwK9weLIF</a></p>— New Zealand Football (@NZ_Football) <a href="https://twitter.com/NZ_Football/status/867899094546526209">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>