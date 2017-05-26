Сборная Новой Зеландии назвала состав на Кубок конфедераций
Тренерский штаб сборной Новой Зеландии во главе с Энтони Хадсоном назвал состав на Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
Новозеландцы сыграют в одной группе с Россией, Мексикой и Португалией. Состав был опубликован на официальной странице сборной Новой Зеландии в «Твиттере».
Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»);.
Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер») Дэн Ингем («Брисбен Роар»);.
Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»);.
Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»).
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