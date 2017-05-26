Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев сегодня не полетит с национальной командой на сбор в Австрию.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает официальный «твиттер» российской сборной, он на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных процедур.
Накануне главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что Акинфеева беспокоят боли в пятке,
Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России.
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