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26 мая 2017, 10:25 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев сегодня не полетит с национальной командой на сбор в Австрию.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев сегодня не полетит с национальной командой на сбор в Австрию. Увеличить
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Как сообщает официальный «твиттер» российской сборной, он на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных процедур.

Накануне главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что Акинфеева беспокоят боли в пятке, из-за чего он в последнее время играл, но не тренировался.

Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России.

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