Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию

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Как сообщает официальный «твиттер» российской сборной, он на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных процедур.

Накануне главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что Акинфеева беспокоят боли в пятке, из-за чего он в последнее время играл, но не тренировался.

Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Игорь Акинфеев сегодня не полетит с <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> на сбор в Австрию: он на несколько дней задержится в Москве для проведения доппроцедур <a href="https://t.co/SEuYCF5CEe">pic.twitter.com/SEuYCF5CEe</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/868000360857841665">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>