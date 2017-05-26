Где и как покажут Кубок конфедераций
«СЭ» стали известны подробности показа на ТВ самого главного турнира этого лета.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пул российских телевещателей достиг соглашения с ФИФА о показе Кубка конфедераций-2017. Более того, есть и договоренность о трансляциях ЧМ-2018.
«СЭ» уже сообщал о трудном ходе переговоров. Напомним, что изначально Международная федерация футбола требовала от России за показ Кубка конфедераций и чемпионата мира (эти соревнования продаются в одном пакете) 150 миллионов долларов. Но телевещатели посчитали эту сумму гипертрофированной. Логично, ведь, по данным «СЭ», за Euro-2016 российские телекомпании заплатили около 21 миллиона евро, за ЧМ-2014 — примерно 32 миллиона долларов.
Сейчас
Важная деталь: Кубок конфедераций покажут два канала — Первый и «Матч ТВ». Но с ФИФА общались и представители ВГТРК. Этот канал с высокой долей вероятности будет транслировать матчи ЧМ-2018.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В нем принимают участие восемь команд: победители каждого из шести континентальных чемпионатов (чемпионат Европы, Кубок Америки, Золотой Кубок КОНКАКАФ, Кубок Азии и Кубок ОФК), а также действующий победитель ЧМ и
Сборная России как хозяйка ЧМ-2018 попала в число участников автоматически. Наша команда сыграет в группе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Матчи турнира пройдут в четырех городах — Москве, Сочи, Казани и
КАЛЕНДАРЬ.
Группа А.
17 июня.
18.00.
Россия — Новая Зеландия.
18 июня.
18.00.
Казань.
Португалия — Мексика.
21 июня.
18.00.
Москва.
Россия — Португалия.
21 июня.
21.00.
Сочи.
Мексика — Новая Зеландия.
24 июня.
18.00.
Казань.
Мексика — Россия.
24 июня.
18.00.
Новая Зеландия — Португалия.
Группа В.
18 июня.
21.00.
Москва.
Камерун — Чили.
19 июня.
18.00.
Сочи.
Австралия — Германия.
22 июня.
18.00.
Камерун — Австралия.
22 июня.
21.00.
Казань.
Германия — Чили.
25 июня.
18.00.
Сочи.
Германия — Камерун.
25 июня.
18.00.
Москва.
Чили — Австралия.
½ финала.
28 июня.
21.00.
Казань.
А1 — В2.
29 июня.
21.00.
Сочи.
В1 — А2.
Матч за 3-е место.
2 июля.
15.00.
Москва.
Финал.
2 июля.
21.00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter