Где и как покажут Кубок конфедераций

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Пул российских телевещателей достиг соглашения с ФИФА о показе Кубка конфедераций-2017. Более того, есть и договоренность о трансляциях ЧМ-2018.

«СЭ» уже сообщал о трудном ходе переговоров. Напомним, что изначально Международная федерация футбола требовала от России за показ Кубка конфедераций и чемпионата мира (эти соревнования продаются в одном пакете) 150 миллионов долларов. Но телевещатели посчитали эту сумму гипертрофированной. Логично, ведь, по данным «СЭ», за Euro-2016 российские телекомпании заплатили около 21 миллиона евро, за ЧМ-2014 — примерно 32 миллиона долларов.

Сейчас из-за затянувшихся переговоров и срывов всех сроков решено было разделить выплаты за оба турнира. По нашей информации, стороны предварительно сошлись на общей сумме около 36 миллионов долларов. При этом на Кубок конфедераций приходится примерно 4,5 миллиона от общей цены.

Важная деталь: Кубок конфедераций покажут два канала — Первый и «Матч ТВ». Но с ФИФА общались и представители ВГТРК. Этот канал с высокой долей вероятности будет транслировать матчи ЧМ-2018.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В нем принимают участие восемь команд: победители каждого из шести континентальных чемпионатов (чемпионат Европы, Кубок Америки, Золотой Кубок КОНКАКАФ, Кубок Азии и Кубок ОФК), а также действующий победитель ЧМ и страна-хозяйка.

Сборная России как хозяйка ЧМ-2018 попала в число участников автоматически. Наша команда сыграет в группе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Матчи турнира пройдут в четырех городах — Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

КАЛЕНДАРЬ.

Группа А.

17 июня.

18.00.

Санкт-Петербург.

Россия — Новая Зеландия.

18 июня.

18.00.

Казань.

Португалия — Мексика.

21 июня.

18.00.

Москва.

Россия — Португалия.

21 июня.

21.00.

Сочи.

Мексика — Новая Зеландия.

24 июня.

18.00.

Казань.

Мексика — Россия.

24 июня.

18.00.

Санкт-Петербург.

Новая Зеландия — Португалия.

Группа В.

18 июня.

21.00.

Москва.

Камерун — Чили.

19 июня.

18.00.

Сочи.

Австралия — Германия.

22 июня.

18.00.

Санкт-Петербург.

Камерун — Австралия.

22 июня.

21.00.

Казань.

Германия — Чили.

25 июня.

18.00.

Сочи.

Германия — Камерун.

25 июня.

18.00.

Москва.

Чили — Австралия.

½ финала.

28 июня.

21.00.

Казань.

А1 — В2.

29 июня.

21.00.

Сочи.

В1 — А2.

Матч за 3-е место.

2 июля.

15.00.

Москва.

Финал.

2 июля.

21.00.