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https://sport.mail.ru/news/football-national/29871709/
25 мая 2017, 22:20 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Ананидзе и еще четыре игрока российских клубов вызваны в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший огласил заявку команды на товарищескую игру против Сент-Киттс и Невис (7 июня), а также на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией (11 июня).

Главный тренер сборной Грузии Владимир <nobr>Вайсс-старший</nobr> огласил заявку команды на товарищескую игру против <nobr>Сент-Киттс</nobr> и <span class=error>Невис</span> (7 июня) а также на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией (11 июня). Увеличить
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Среди вызванных в сборную игроков оказалось пять представителей клубов из России: вратарь Георгий Лория («Крыльев Советов»), защитники Соломон Кверквелия («Локомотив») и Джемал Табидзе («Урал»), полузащитник Джано Ананидзе («Спартака») и нападающий Элгуджа Лобжанидзе («Оренбург»).

Полностью заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:

вратари — Георгий Лория («КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ», Россия), Роин Квасхвадзе («Торпедо» Кутаиси), Георгий Макаридзе («Морейренсе», Португалия);.

защитники — Уча Лобжанидзе, («Атырау», Казахстан), Отар Какабадзе («Эсбьер», Дания), Соломон Кверквелия («ЛОКОМОТИВ», Россия), Джемал Табидзе («УРАЛ», Россия), Георгий Наваловский («Нефтчи», Азербайджан), Лаша Двали («Иртыш», Казахстан), Лаша Шергелашвили («Рига», Латвия);.

полузащитники — Джаба Канкава («Реймс», Франция), Вако Гвилия (БАТЭ, Белоруссия), Джано Ананидзе («СПАРТАК», Россия), Вако Казаишвили («Легия», Польша), Муртаз Даушвили («Диошдьер», Венгрия), Отар Китеишвили («Динамо», Тбилиси), Ника Квеквескири («Тобол», Казахстан);.

нападающие — Леван Мчедлидзе («Эмполи», Италия), Ладо Двалишвили («Атырау», Казахстан), Ника Качарава («Этникос», Кипр), Бачана Арабули («Динамо», Тбилиси), Георгий Арабидзе («Шахтер», Украина), Элгуджа Лобданидзе («ОРЕНБУРГ», Россия).

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