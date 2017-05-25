Ананидзе и еще четыре игрока российских клубов вызваны в сборную Грузии
Главный тренер сборной Грузии Владимир
Вайсс-старший огласил заявку команды на товарищескую игру против Сент-Киттс и Невис (7 июня), а также на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией (11 июня).
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Среди вызванных в сборную игроков оказалось пять представителей клубов из России: вратарь Георгий Лория («Крыльев Советов»), защитники Соломон Кверквелия («Локомотив») и Джемал Табидзе («Урал»), полузащитник Джано Ананидзе («Спартака») и нападающий Элгуджа Лобжанидзе («Оренбург»).
Полностью заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:
вратари — Георгий Лория («КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ», Россия), Роин Квасхвадзе («Торпедо» Кутаиси), Георгий Макаридзе («Морейренсе», Португалия);.
защитники — Уча Лобжанидзе, («Атырау», Казахстан), Отар Какабадзе («Эсбьер», Дания), Соломон Кверквелия («ЛОКОМОТИВ», Россия), Джемал Табидзе («УРАЛ», Россия), Георгий Наваловский («Нефтчи», Азербайджан), Лаша Двали («Иртыш», Казахстан), Лаша Шергелашвили («Рига», Латвия);.
полузащитники — Джаба Канкава («Реймс», Франция), Вако Гвилия (БАТЭ, Белоруссия), Джано Ананидзе («СПАРТАК», Россия), Вако Казаишвили («Легия», Польша), Муртаз Даушвили («Диошдьер», Венгрия), Отар Китеишвили («Динамо», Тбилиси), Ника Квеквескири («Тобол», Казахстан);.
нападающие — Леван Мчедлидзе («Эмполи», Италия), Ладо Двалишвили («Атырау», Казахстан), Ника Качарава («Этникос», Кипр), Бачана Арабули («Динамо», Тбилиси), Георгий Арабидзе («Шахтер», Украина), Элгуджа Лобданидзе («ОРЕНБУРГ», Россия).
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