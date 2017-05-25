Сборная России. Без Дзюбы, но с Квазимодо

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Филипп ПАПЕНКОВ

из Химок

Утром футболисты национальной команды заселялись в гостиницу неподалеку от аэропорта Шереметьево. Первым, как и положено, прибыл главный тренер Станислав Черчесов. Также «жаворонками» показали себя капитаны сильнейших команд страны — спартаковец Денис Глушаков и армеец Игорь Акинфеев, которые появились в лобби отеля до 11 утра. А вот Артем Дзюба, надевавший в этом сезоне повязку в «Зените», приехал заметно позже. Последним, после часа дня, зашел в здание ростовчанин Федор Кудряшов.

От общения с прессой в гостинице все сборники отказались. Но это объяснимо, ведь вечером после тренировки два игрока ответили на вопросы в плановом режиме.

Из 28 футболистов, вызванных Черчесовым, в четверг до сборной добрались 26. Владимир Габулов остался в сложный период с «Арсеналом», впереди у него второй стыковой матч с «Енисеем». По схожей причине нет пока в России Романа Нойштедтера — в субботу его «Фенербахче» проведет поединок предпоследнего тура чемпионата Турции.

Перед началом тренировки на «Арене Химки» состоялась командная фотосессия в новой форме. От кромки поля за занятием наблюдала солидная делегация: Виталий Мутко, Сергей Прядкин, Александр Алаев и даже Рохус Шох. Наблюдала за работой Черчесова главный тренер женской сборной Елена Фомина.

С двумя сыновьями приехал известный певец Вячеслав Петкун — исполнитель легендарной арии Квазимодо. Один из них был в зенитовской форме, второй — в спартаковской. «За младшим не уследил. Теперь весь Питер надо мной ржет», — развел руками музыкант из города на Неве. И рассказал анекдот на злобу дня: «Сели на Землю инопланетяне и сказали: “Земляне, немедленно отдавайте самое дорогое, что у вас есть”. Думали земляне, думали… И отдали инопланетянам стадион на Крестовском».

Занятие на «Арене Химки», как выразился Черчесов, носило «втягивающий интенсивный» характер. Целиком пропустил его Дзюба, работавший в тренажерном зале (так было запланировано изначально). Сначала он делал это в компании Акинфеева, которого беспокоит травма пятки. Ближе к концу занятия голкипер присоединился к Александру Беленову и Гильерме, но, скорее всего, задержится в России на несколько дней, чтобы подлечиться.

Отделился от партнеров после беговой работы Кудряшов: у защитника небольшие проблемы с коленом, и тренерский штаб решил не перегружать его, когда начались игровые упражнения.

Уже в пятницу утром команда улетит в Австрию, где будет тренироваться до 3 июня.