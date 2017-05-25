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25 мая 2017, 21:22 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Кубок конфедераций в России станет последним?

Предстоящий в России Кубок конфедераций-2017 может стать последним, утверждает AS.

Предстоящий в России Кубок конфедераций-2017 может стать последним утверждает AS. Увеличить
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Согласно источнику, руководство ФИФА всерьез рассматривает возможность замены данного турнира. Вместо Кубка конфедераций обсуждается турнир под названием Супер чемпионат мира среди клубов, в котором 16 или 24 лучшие команды мира будут выявлять сильнейшего.

Если в новом турнире будут участвовать 16 клубов, то они будут поделены на четыре группы, если 24 — то команды будут разделены на восемь групп по три коллектива в каждой. Подразумевается, что участниками данного турнира будут два последних победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Либертадорес и, вероятно, финалисты этих соревнований. Азию, Африку, Северную Америку и Центральную Америку будут представлять по одному клубу.

Турнир планируется проводить каждые два года.
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