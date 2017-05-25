Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29871477/
25 мая 2017, 21:18 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Берарди, Кальдара и Лападула впервые вызваны в сборную Италии

Тренерский штаб сборной Италии объявил заявку на товарищеский матч против Сан-Марино, который состоится 31 мая.

Тренерский штаб сборной Италии объявил заявку на товарищеский матч против <nobr>Сан-Марино</nobr> который состоится 31 мая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что многие игроки вызваны в национальную команду впервые. После встречи с Сан-Марино «Скуадра адзурра» сыграет с Уругваем и Лихтенштейном, но заявка на эти матчи будет объявлена 27 мая.

Полностью состав на игру с Сан-Марино выглядит следующим образом:

вратари Голлини («Аталанта»), Скуффет («Удинезе»);.

защитники Бираги («Пескара»), Калабрия («Милан»), Чеккерини, Д. Феррари (оба — «Кротоне»), Кальдар, Конти (оба — «Аталанта»), Эмерсон («Рома»), А. Феррари («Верона»);.

полузащитники Базелли («Торино»), Катальди («Дженоа»), Гальярдини («Интер»), Пеллегрини («Болонья»);.

нападающие Берарди, Политано (оба — «Сассуоло»), Кьеза («Фиорентина»), Верди («Болонья»), Фальчинелли («Кротоне»), Инглезе («Кьево»), Лападула («Милан»), Петанья («Аталанта»).

Сборная Италии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае