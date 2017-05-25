Берарди, Кальдара и Лападула впервые вызваны в сборную Италии

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Отметим, что многие игроки вызваны в национальную команду впервые. После встречи с Сан-Марино «Скуадра адзурра» сыграет с Уругваем и Лихтенштейном, но заявка на эти матчи будет объявлена 27 мая.

Полностью состав на игру с Сан-Марино выглядит следующим образом:

вратари Голлини («Аталанта»), Скуффет («Удинезе»);.

защитники Бираги («Пескара»), Калабрия («Милан»), Чеккерини, Д. Феррари (оба — «Кротоне»), Кальдар, Конти (оба — «Аталанта»), Эмерсон («Рома»), А. Феррари («Верона»);.

полузащитники Базелли («Торино»), Катальди («Дженоа»), Гальярдини («Интер»), Пеллегрини («Болонья»);.

нападающие Берарди, Политано (оба — «Сассуоло»), Кьеза («Фиорентина»), Верди («Болонья»), Фальчинелли («Кротоне»), Инглезе («Кьево»), Лападула («Милан»), Петанья («Аталанта»).