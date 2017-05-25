Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Оргкомитету «Россия-2018» не поступало сигналов о нарушениях прав рабочих при строительстве стадиона «Санкт- Петербург» («Зенит-Арена»). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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В четверг английская газета Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» были допущены некоторые нарушения в отношении условий труда строителей, возводивших арену. В частности, издание утверждает, что главы четырех футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в
При этом издание приводит ответ главы ФИФА, в котором отмечается, что инспекция ФИФА в прошлом году установила факты использования на стройке
«Нам ничего не известно об ущемлении прав рабочих из Северной Кореи. По самому факту работы или не работы (северокорейских рабочих в Петербурге) надо обращаться к генеральному подрядчику, потому что даже если они (рабочие) были, то, скорее всего, использовались субподрядными организациями. Оргкомитет этим вопросом не занимается, и никаких сигналов об ущемлении прав нам не поступало», — сказал Сорокин.
Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году, его официальное открытие состоялось 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России «Зенит — «Урал». Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.
В ходе строительства арены администрация Петербурга меняла генподрядчика. В июле она объявила о расторжении контракта на достройку стадиона с компанией «Инжтрансстрой- СПб» (дочерняя компания «Трансстроя») и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания «Метрострой».
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