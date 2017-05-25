Станислав Черчесов: Акинфеева беспокоит пятка, нужно подлечиться
После первой тренировки главный тренер сборной России, приступившей к подготовке к Кубку конфедераций ответил на вопросы журналистов.
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Видимо, что-то случилось...
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— Как оцените занятие? В каком состоянии прибыли футболисты?
— Начнем с настроения. Оно хорошее. Готовность…
— Дзюба не тренировался, Акинфеев появился на поле ближе к концу занятия. Почему?
— Они тренировались. Только в зале. С Дзюбой так и планировалось, а Акинфеева беспокоит пятка. Он последнее время только играл, но почти не тренировался. Возможно, на
— Кудряшов провел концовку занятия по индивидуальной программе…
— У него немного болела боковая связка колена. Провели нужные процедуры и пока решили не рисковать. В игровой части тренировки сложнее контроль иногда теряется. Завтра посмотрим, как нога отреагировала на нагрузки и от этого будем отталкиваться. Надеюсь, все будет ок.
— Когда ждать Нойштедтера?
— Вчера и позавчера разговаривал с Диком Адвокатом. Юридически «Фенербахче» прав — они имеют право отпустить игрока за 14 дней до первого официального матча. Но мы договорились, что Роман сыграет в ближайшем туре чемпионата Турции и 28 мая к нам присоединится.
— А Габулов — после второго стыкового матча за «Арсенал»?
— Да. Обязательно посмотрим их матчи.
— Движение «Россия любит футбол», — представилась корреспондентка, — сейчас брали интервью у маленького мальчика. Он сказал, что тренер у сборной хороший, с усами. Сбреете, если выиграем?
— Парню привет. Следующий вопрос, — с каменным лицом ответил Черчесов.
— Из четырех полей, на которых пройдет Кубок конфедераций, какое считаете лучшим?
— Чтобы понять, какое лучше, нужно на нем сыграть. Мы играли только в Сочи. Там все великолепно. В Тушине видел газон только сверху, не выходил на него. В Казани не был. В Петербурге — тем более.
— На Крестовском покрытие меняют…
— Давайте будем оптимистами. Раз профессионалы решили поменять газон, пусть они это сделают и все будет нормально.
— Португалия объявила состав. Он, как и у немцев, не самый сильный. Уровень Кубка конфедераций от этого не падает?
— Я бы не сказал, что если у португальцев или немцев не приедут по паре человек, то остальные — слабые. У нас вот тоже один не может, другой не может. Это нормально, с учетом длинного насыщенного сезона. Перед чемпионатами мира тоже часто такое случается, но никто же не говорит, что турнир от этого страдает!
— Кого считаете фаворитом турнира?
— На бумаге это немцы. Они почти всегда доходят как минимум до полуфинала.
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