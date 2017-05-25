Станислав Черчесов: Акинфеева беспокоит пятка, нужно подлечиться

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— Как оцените занятие? В каком состоянии прибыли футболисты?

— Начнем с настроения. Оно хорошее. Готовность… Все-таки три дня прошло. Как говорится, не потренировался день — чувствуешь сам, а не потренировался два — чувствует соперник. Мы правильно дозировали нагрузки, использовали датчики — все проверим. В целом была втягивающая интенсивная работа. Чтобы с первых дней игрокам было понятно, чего мы от них ждем.

— Дзюба не тренировался, Акинфеев появился на поле ближе к концу занятия. Почему?

— Они тренировались. Только в зале. С Дзюбой так и планировалось, а Акинфеева беспокоит пятка. Он последнее время только играл, но почти не тренировался. Возможно, на два-три дня он задержится в России — подлечится и прилетит к нам здоровым.

— Кудряшов провел концовку занятия по индивидуальной программе…

— У него немного болела боковая связка колена. Провели нужные процедуры и пока решили не рисковать. В игровой части тренировки сложнее контроль иногда теряется. Завтра посмотрим, как нога отреагировала на нагрузки и от этого будем отталкиваться. Надеюсь, все будет ок.

— Когда ждать Нойштедтера?

— Вчера и позавчера разговаривал с Диком Адвокатом. Юридически «Фенербахче» прав — они имеют право отпустить игрока за 14 дней до первого официального матча. Но мы договорились, что Роман сыграет в ближайшем туре чемпионата Турции и 28 мая к нам присоединится.

— А Габулов — после второго стыкового матча за «Арсенал»?

— Да. Обязательно посмотрим их матчи.

— Движение «Россия любит футбол», — представилась корреспондентка, — сейчас брали интервью у маленького мальчика. Он сказал, что тренер у сборной хороший, с усами. Сбреете, если выиграем?

— Парню привет. Следующий вопрос, — с каменным лицом ответил Черчесов.

— Из четырех полей, на которых пройдет Кубок конфедераций, какое считаете лучшим?

— Чтобы понять, какое лучше, нужно на нем сыграть. Мы играли только в Сочи. Там все великолепно. В Тушине видел газон только сверху, не выходил на него. В Казани не был. В Петербурге — тем более.

— На Крестовском покрытие меняют…

— Давайте будем оптимистами. Раз профессионалы решили поменять газон, пусть они это сделают и все будет нормально.

— Португалия объявила состав. Он, как и у немцев, не самый сильный. Уровень Кубка конфедераций от этого не падает?

— Я бы не сказал, что если у португальцев или немцев не приедут по паре человек, то остальные — слабые. У нас вот тоже один не может, другой не может. Это нормально, с учетом длинного насыщенного сезона. Перед чемпионатами мира тоже часто такое случается, но никто же не говорит, что турнир от этого страдает!

— Кого считаете фаворитом турнира?

— На бумаге это немцы. Они почти всегда доходят как минимум до полуфинала.