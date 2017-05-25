Станислав Черчесов: Дзюба тренировался в зале, Акинфеева беспокоит пятка

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— Дзюба тренировался в зале, это планово, — сказал Черчесов. — Акинфеева беспокоит пятка.

26 мая команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча — против команды Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Напомним, соперниками России на Кубке конфедераций-2017 будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).