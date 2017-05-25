ФИФА считает, что при строительстве «Крестовского» были нарушения прав человека

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Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на письмо главы международной организации к четырём президента скандинавских футбольных федераций.

На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве «Крестовского», который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В частности, обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана «рабским трудом» северокорейских рабочих.