ФИФА считает, что при строительстве «Крестовского» были нарушения прав человека
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ходе строительства стадиона «Крестовский» в
Санкт-Петербурге были выявлены случаи нарушения прав человека.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на письмо главы международной организации к четырём президента скандинавских футбольных федераций.
На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве «Крестовского», который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В частности, обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана «рабским трудом» северокорейских рабочих.
В ответном письме к главам федераций Инфантино заявил, что мониторинговая группа ФИФА в ноябре прошлого года действительно находила убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке в
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