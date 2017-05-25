Сборная России тренируется без Дзюбы и Акинфеева

26 мая команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча — против команды Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Напомним, соперниками России на Кубке конфедераций-2017 будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тренировка <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> <a href="https://t.co/uUgNqjtM17">pic.twitter.com/uUgNqjtM17</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/867738469757591552">25 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>