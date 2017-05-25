Акинфеев отсутствует на первой тренировке сборной России
ХИМКИ (Московская область), 25 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отсутствует на первой тренировке сборной России по футболу в рамках сбора перед Кубком конфедераций.
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Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
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