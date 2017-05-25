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25 мая 2017, 16:56 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Акинфеев отсутствует на первой тренировке сборной России

ХИМКИ (Московская область), 25 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отсутствует на первой тренировке сборной России по футболу в рамках сбора перед Кубком конфедераций.

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отсутствует на первой тренировке сборной России по футболу в рамках сбора перед Кубком конфедераций. Увеличить
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Тренерский штаб национальной команды вызвал на учебно-тренировочный сбор в Австрии, который пройдет с 26 мая по 3 июня, 28 игроков. В четверг команда собралась в Химках, где проводит тренировку перед отлетом в Австрию.

Защитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов пропускают начало сбора из-за участия в матчах своих клубов.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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