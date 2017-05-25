Акинфеев отсутствует на первой тренировке сборной России

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Тренерский штаб национальной команды вызвал на учебно-тренировочный сбор в Австрии, который пройдет с 26 мая по 3 июня, 28 игроков. В четверг команда собралась в Химках, где проводит тренировку перед отлетом в Австрию.

Защитник Роман Нойштедтер и голкипер Владимир Габулов пропускают начало сбора из-за участия в матчах своих клубов.