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25 мая 2017, 17:09 | Футбол: Сборные | Lenta.Ru

Роналду сможет сыграть против сборной России на Кубке конфедераций

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу включил форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в предварительный состав для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на сайте Футбольной федерации Португалии.

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу включил форварда мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> в предварительный состав для подготовки к Кубку конфедераций который пройдет в России. Португальская сборная сыграет в группе с хозяевами турнира. Встреча команд состоится 21 июня. Увеличить
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Полностью список игроков, в который вошли 24 футболиста, выглядит следующим образом:

Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»).

Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нельсон Семедо (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейро («Боруссия» (Дортмунд), Германия).

Полузащитники: Адриен Силва, Уильям Карвалью (оба — «Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данило Перейра («Порту»), Жоао Мариу («Интер», Италия), Жоао Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»).

Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

В окончательную заявку каждой сборной на турнир войдут 23 футболиста.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня), России (21 июня), и Новой Зеландии (24 июня).

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