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25 мая 2017, 16:15 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Нойштедтер пропустит начало сбора национальной команды России

ХИМКИ (Московская область), 25 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер пропустит начало сбора национальной команды России по футболу, сообщили в пресс-службе сборной.

Защитник турецкого Фенербахче Роман Нойштедтер пропустит начало сбора национальной команды России по футболу сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> сборной. Увеличить
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Сборная России с 26 мая по 3 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. «Фенербахче» 27 мая предстоит провести матч 33-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором». Ранее генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил агентству «Р-Спорт», что вратарь «оружейников» Владимир Габулов с разрешения РФС также пропустит начало сбора из-за участия в стыковых матчах за право выступления в РФПЛ в следующем сезоне.

«Команда собралась, начали подготовку в составе 26 футболистов. По взаимной договоренности Владимир Габулов находится в расположении “Арсенала”, а Нойштедтер — в расположении “Фенербахче”. К команде они присоединятся позднее», — сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В преддверии турнира сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

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