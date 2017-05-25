Нойштедтер пропустит начало сбора национальной команды России

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Сборная России с 26 мая по 3 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. «Фенербахче» 27 мая предстоит провести матч 33-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором». Ранее генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил агентству «Р-Спорт», что вратарь «оружейников» Владимир Габулов с разрешения РФС также пропустит начало сбора из-за участия в стыковых матчах за право выступления в РФПЛ в следующем сезоне.

«Команда собралась, начали подготовку в составе 26 футболистов. По взаимной договоренности Владимир Габулов находится в расположении “Арсенала”, а Нойштедтер — в расположении “Фенербахче”. К команде они присоединятся позднее», — сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.