Нойштедтер пропустит начало сбора национальной команды России
ХИМКИ (Московская область), 25 мая —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер пропустит начало сбора национальной команды России по футболу, сообщили в пресс-службе сборной.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России с 26 мая по 3 июня проведет
«Команда собралась, начали подготовку в составе 26 футболистов. По взаимной договоренности Владимир Габулов находится в расположении “Арсенала”, а Нойштедтер — в расположении “Фенербахче”. К команде они присоединятся позднее», — сообщили журналистам в
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter