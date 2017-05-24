Мутко: Сборная России по футболу, скорее всего, проведет сентябрьский сбор без спаррингов

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«Товарищеских матчей, скорее всего, не будет, — сказал Мутко про сбор национальной команды в сентябре. — Главный тренер позже расскажет о сентябрьских планах. Команда проведет интенсивный турнир (в июне), многие игроки без отпуска, надо будет вливаться в чемпионат. Сентябрь самый сложный месяц с точки зрения организации, все команды будут играть в квалификации, для них будут решающие матчи».

«Есть страны, с которыми можно сыграть, но не очень нам интересные. У главного тренера большой выбор (игроков), не исключаю, что в сентябре будет более широкий сбор, с большим количеством кандидатов», — добавил Мутко.