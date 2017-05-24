Мутко: Сборная России по футболу, скорее всего, проведет сентябрьский сбор без спаррингов
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу, скорее всего, проведет сбор в сентябре без товарищеских матчей. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Товарищеских матчей, скорее всего, не будет, — сказал Мутко про сбор национальной команды в сентябре. — Главный тренер позже расскажет о сентябрьских планах. Команда проведет интенсивный турнир (в июне), многие игроки без отпуска, надо будет вливаться в чемпионат. Сентябрь самый сложный месяц с точки зрения организации, все команды будут играть в квалификации, для них будут решающие матчи».
«Есть страны, с которыми можно сыграть, но не очень нам интересные. У главного тренера большой выбор (игроков), не исключаю, что в сентябре будет более широкий сбор, с большим количеством кандидатов», — добавил Мутко.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в четырех города — Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter