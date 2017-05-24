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24 мая 2017, 10:24 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Сборная России по футболу, скорее всего, проведет сентябрьский сбор без спаррингов

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу, скорее всего, проведет сбор в сентябре без товарищеских матчей. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Президент Российского футбольного союза считает что главный тренер команды Станислав Черчесов проведет в сентябре сбор с большим количеством кандидатов. Увеличить
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«Товарищеских матчей, скорее всего, не будет, — сказал Мутко про сбор национальной команды в сентябре. — Главный тренер позже расскажет о сентябрьских планах. Команда проведет интенсивный турнир (в июне), многие игроки без отпуска, надо будет вливаться в чемпионат. Сентябрь самый сложный месяц с точки зрения организации, все команды будут играть в квалификации, для них будут решающие матчи».

«Есть страны, с которыми можно сыграть, но не очень нам интересные. У главного тренера большой выбор (игроков), не исключаю, что в сентябре будет более широкий сбор, с большим количеством кандидатов», — добавил Мутко.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в четырех города — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Предположительно новый сезон Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) стартует 16 июля. Окончательное решение о календаре на будущий сезон будет принято 8 июня.

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