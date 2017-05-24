Мутко: вопрос показа в России матчей Кубка конфедераций будет решен в ближайшее время

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Во вторник президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Краснодар, где, в частности, совместно с президентом РФ Владимиром Путиным и Мутко побывал в академии футбольного клуба «Краснодар».

«Шла речь о ходе подготовки России к чемпионату мира, ФИФА дала подготовке высокую оценку, они удовлетворены тем, с какой ответственностью мы реализуем данный проект. Обсуждался, в том числе, и вопрос телеправ. Президент (Российской Федерации), конечно, этим заниматься не будет, но нашу озабоченность мы обсудили. Мы решим вопрос (покупки телеправ) в ближайшее время, как минимум по Кубку конфедераций, и как максимум — по чемпионату мира», — сказал Мутко.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма «находится где-то на грани» окупаемости. В апреле Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.