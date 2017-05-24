Григорчуку предлагали возглавить сборную Латвии

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Самое реальное предложение, по информации издания, поступило Григорчуку от сборной Латвии, но работать с этой национальной командойтренер не хочет. К слову, латыши предлагали Григорчуку 100 тысяч долларов в год.

Напомним, что именно в Латвии Григорчук добился наибольших тренерских успехов. С «Вентспилсом» он трижды становился чемпионом страны и дважды выигрывал национальный Кубок.

Ранее сообщалось, что «Габала» предлагает Григорчуку продлить контракт еще на один год.