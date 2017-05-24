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https://sport.mail.ru/news/football-national/29847494/
24 мая 2017, 9:08 | Футбол: Сборные | UA-Football

Контрольный матч. Украина U-15 — Чехия U-15 0:1

Во вторник, 23 мая, юношеская сборная команда Украины среди игроков до 15 лет уступила в контрольной встрече сверстникам из Чехии — 0:1.

Украина U-15 — Чехия U-15 — 0:1.

Гол: Каналес (66).

Предупреждение: Эмере (26), Близниченко (37), Ванат (51) — Гедеон (37), Коуделка (51), Шипек (68), Шимек, 71.

Украина: Нещерет — Эмере, Забарный, Ванат (Гончарук, 55), Вьюнник (Рубчинский, 74), Близниченко (Волынец, 41), Глушач (Судаков, 55), Кулаковский, Вивчаренко (к), Бражко (Кобылянский, 52), Скорко.

Чехия: Мастны — Новачек, Коуделка, Гурал (Каналес, 56), Воячке (Геллебранд, 56), Свобода (Фрейсингер, 65), Кнейфель (Гложек, 41), Борковец (Шипек, 41), Гедеон (к) (Киршнер, 80+1), Шимек, Кожелуг.

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