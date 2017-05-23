РФС разрешил вратарю «Арсенала» Габулову пропустить начало сбора национальной команды

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Стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне между красноярским «Енисеем» и «Арсеналом» пройдут 25 и 28 мая, сбор национальной команды начинается 25 мая.

«Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже», — заявил Балашов по телефону.