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23 мая 2017, 19:41 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

РФС разрешил вратарю «Арсенала» Габулову пропустить начало сбора национальной команды

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. РФС разрешил голкиперу «Арсенала» Владимиру Габулову пропустить начало сбора национальной команды России и принять участие как минимум в первом из стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

<span class=error>РФС</span> разрешил голкиперу Арсенала Владимиру <span class=error>Габулову</span> пропустить начало сбора национальной команды России и принять участие как минимум в первом из стыковых матчей за право остаться в <nobr>премьер-лиге</nobr> заявил агентству Р-Спорт генеральный директор тульского клуба Дмитрий <span class=error>Балашов</span>. Увеличить
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Стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне между красноярским «Енисеем» и «Арсеналом» пройдут 25 и 28 мая, сбор национальной команды начинается 25 мая.

«Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже», — заявил Балашов по телефону.

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