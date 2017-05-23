РФС разрешил вратарю «Арсенала» Габулову пропустить начало сбора национальной команды
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. РФС разрешил голкиперу «Арсенала» Владимиру Габулову пропустить начало сбора национальной команды России и принять участие как минимум в первом из стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
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Стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне между красноярским «Енисеем» и «Арсеналом» пройдут 25 и 28 мая, сбор национальной команды начинается 25 мая.
«Клуб обратился в РФС с письмом. Получили ответ, что первую игру разрешено сыграть 100%, а насчет второй решение будет принято позже», — заявил Балашов по телефону.
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