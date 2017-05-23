Стал известен расширенный состав сборной Чили на Кубок конфедераций по футболу

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Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»);.

защитники — Пауло Диас («Сан-Лоренцо», Аргентина), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Гари Медель («Интер», Италия), Эухенио Мена («Спорт Ресиф», Бразилия), Энцо Роко («Крус Асул», Мексика), Гонсало Хара («Универсидад де Чили»), Гильермо Марипан («Универсидад Католика»);.

полузащитники — Чарльз Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили»), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Франсиско Сильва, Мартин Родригес (оба — «Крус Асул», Мексика), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба — «Сельта», Испания), Фелипе Мора, Йерко Лейва (оба — «Универсидад де Чили»), Габриэль Суазо («Коло-Коло»);.

нападающие — Леонардо Валенсия («Палестино»), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Николас Кастильо («Пумас», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асул», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Сезар Пенарес («Унион»), Анжело Сагал («Хуачипато»).