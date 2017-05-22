Виталий Мутко: Фернандес очень хотел сыграть. Но&hellip
Итоги исполкома РФС — в цитатах главы Союза на
пресс-конференции.
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Видимо, что-то случилось...
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О ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ С ЧИЛИ.
— Уже точно можно сказать, что 9 июня в 19.00 на стадионе ЦСКА состоится матч Россия — Чили. Так что приглашаем всех болельщиков.
О ТРАВМАХ МАРИУ ФЕРНАНДЕСА И ДЗАГОЕВА
— Мы звали Мариу на предыдущие сборы, ему все очень понравилось. Он позитивный футболист, влился в коллектив. И у него, и у нас было большое желание сыграть вместе на Кубке конфедераций-2017. Но, к сожалению, травма. И у Алана — тоже. Исходим сейчас из того, что впереди более серьезный турнир, чемпионат мира.
Конечно, мы сожалеем, что Мариу и Дзагоев не сыграют. Но что поделать? Причем вы назвали двоих, а есть проблемы и еще по ряду игроков, не хочется пока озвучивать фамилии. Прибудут, посмотрим на них. Четыре вратаря в предварительной заявке — это тоже неслучайно, есть нюансы, связанные со здоровьем. К 7 июня должны определиться с окончательным списком.
О ПРОБЛЕМЕ С ТЕЛЕПРАВАМИ НА КК-2017 И ЧМ-2018
— Все еще идут переговоры. Нас не сильно посвящают в детали, но, насколько я информирован, люди из ФИФА встречались с представителями каналов, сделали друг другу предложения. Ситуация пока такая… сложная. Во вторник президент ФИФА должен прибыть в Россию, и мы определимся, нужна ли помощь государства. Каналы сделали ряд предложений, но пока не могут договориться. Однако это касается не только России, но еще и Испании, Италии.
О ПРАЗДНОВАНИИ «СПАРТАКА» ПОСЛЕ МАТЧА С «ТЕРЕКОМ»
— Фанаты взяли на себя обязательства, чтобы никто не выбегал на газон раньше времени. Меня заверили, что все регламентировано и согласовано с правоохранительными органами. Лишать людей праздника не было необходимости. В целом все так и прошло, за исключением определенной дезорганизации — не сразу удалось вручить кубок команде. У
Хотя мы на заседании говорили и про последний матч «Спартака».
О СТАДИОНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
— 2 июня мы должны передать спортивную инфраструктуру оргкомитету. Самый проблемный на сегодня — стадион в
— А не последует претензий от ФИФА, что состоялось только два тестовых спортивных мероприятия вместо трех?
— Кубок конфедераций и чемпионат мира проводит не Россия, а ФИФА, и все что мы делаем, согласуется с ФИФА. И провели мы четыре тестовых мероприятия. Что там еще можно было тестировать? Пришлось принимать вместе решение по газону. Я сожалею, что так получилось. Всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но в данном случае наши коллеги не смогли подготовить газон как следует. Причин много, не хочу углубляться. Центральная часть газона, которая попадает под солнце, там в приличном состоянии, а северная и южная… Опыт подсказывает, что жизнь поля под крышей имеет специфику, Америка здесь давно открыта, не нужно делать это еще раз. Не растет там трава, раз в
О СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ
— При составлении структуры календаря на будущий футбольный год мы просили учесть и мнение Черчесова. Следующий сезон будет сложным с точки зрения организации, в
О ШАГАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «СТРАТЕГИИ-2030»
— Потихонечку начнем реализовывать реформы, связанные со Стратегией. К примеру, в регламенте ФНЛ в следующем сезоне появится требование — пять доморощенных игроков до 23 лет в заявке. Но основную фазу реформ будем проводить после ЧМ-2018.
О РОЛИ СУДЕЙ
— Видим, что личностный фактор судьи пока может играть роль в отдельном матче. Но мы стараемся. Изменили систему квалификации и отбора арбитров, оплату труда, процедуру попадания в реестры ФИФА. Я уже говорил, что не может экспертную комиссию возглавлять Баскаков, который является еще и действующим инспектором и зависит от департамента судейства и инспектирования. Все должно быть независимо.
Однако в целом судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли ни для одной из команд. Вот в 90-е так и было. Приезжаешь к некоторым клубам, за 15 минут получаешь три пенальти. Мне Анатолий Федорович (Бышовец. — Прим. «СЭ») говорил тогда, что главное — в первом тайме не пропустить больше двух (смеется), тогда выиграем. Вот и побеждали 3:2.
Сейчас мы делаем все, чтобы никто не влиял на результат. Все в руках команд, они сами решают на поле. Не надо вмешиваться. Будут введены технические средства, надо подписать соглашение с ФИФА, процесс непростой. Нужно получить право на эксперимент с видеоарбитрами.
О ПРИГЛАШЕНИИ БУДОГОССКОГО
— Если ты надел эмблему ФИФА, должен быть эталоном. А у нас некоторые такие на
Я
Почему я пригласил Будогосского? Он честный человек, объективен. Его подход и методика должны сработать. Сейчас ни у кого нет предвзятости ни к одному из клубов. Мы хотим, чтобы футбол был объективен. И тогда на него пойдут болельщики.
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