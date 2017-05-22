Виталий Мутко: Фернандес очень хотел сыграть. Но&hellip

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О ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ С ЧИЛИ.

— Уже точно можно сказать, что 9 июня в 19.00 на стадионе ЦСКА состоится матч Россия — Чили. Так что приглашаем всех болельщиков.

О ТРАВМАХ МАРИУ ФЕРНАНДЕСА И ДЗАГОЕВА

— Мы звали Мариу на предыдущие сборы, ему все очень понравилось. Он позитивный футболист, влился в коллектив. И у него, и у нас было большое желание сыграть вместе на Кубке конфедераций-2017. Но, к сожалению, травма. И у Алана — тоже. Исходим сейчас из того, что впереди более серьезный турнир, чемпионат мира.

Конечно, мы сожалеем, что Мариу и Дзагоев не сыграют. Но что поделать? Причем вы назвали двоих, а есть проблемы и еще по ряду игроков, не хочется пока озвучивать фамилии. Прибудут, посмотрим на них. Четыре вратаря в предварительной заявке — это тоже неслучайно, есть нюансы, связанные со здоровьем. К 7 июня должны определиться с окончательным списком.

О ПРОБЛЕМЕ С ТЕЛЕПРАВАМИ НА КК-2017 И ЧМ-2018

— Все еще идут переговоры. Нас не сильно посвящают в детали, но, насколько я информирован, люди из ФИФА встречались с представителями каналов, сделали друг другу предложения. Ситуация пока такая… сложная. Во вторник президент ФИФА должен прибыть в Россию, и мы определимся, нужна ли помощь государства. Каналы сделали ряд предложений, но пока не могут договориться. Однако это касается не только России, но еще и Испании, Италии.

О ПРАЗДНОВАНИИ «СПАРТАКА» ПОСЛЕ МАТЧА С «ТЕРЕКОМ»

— Фанаты взяли на себя обязательства, чтобы никто не выбегал на газон раньше времени. Меня заверили, что все регламентировано и согласовано с правоохранительными органами. Лишать людей праздника не было необходимости. В целом все так и прошло, за исключением определенной дезорганизации — не сразу удалось вручить кубок команде. У красно-белых изначально имелись различные варианты, в том числе и круг почета, но в результате сделать это было сложно, реализовали оптимальный на тот момент сценарий. Но каких-то проблем все равно я не заметил, ничего криминального, все были на позитиве, на эмоциях.

Хотя мы на заседании говорили и про последний матч «Спартака». Все-таки надо научиться держать себя в рамках. Недавно, например, «Бавария» отмечала очередное золото, смотришь на нее и видишь, что нам еще есть куда двигаться. Там празднование для всех, а не только для более активных фанатов.

О СТАДИОНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

— 2 июня мы должны передать спортивную инфраструктуру оргкомитету. Самый проблемный на сегодня — стадион в Санкт-Петербурге, сейчас там идет активная фаза замены газона, у нас был вариант поля, которое выращивалось за пределами арены. Надеемся, до 2 июня работа будет завершена.

— А не последует претензий от ФИФА, что состоялось только два тестовых спортивных мероприятия вместо трех?

— Кубок конфедераций и чемпионат мира проводит не Россия, а ФИФА, и все что мы делаем, согласуется с ФИФА. И провели мы четыре тестовых мероприятия. Что там еще можно было тестировать? Пришлось принимать вместе решение по газону. Я сожалею, что так получилось. Всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но в данном случае наши коллеги не смогли подготовить газон как следует. Причин много, не хочу углубляться. Центральная часть газона, которая попадает под солнце, там в приличном состоянии, а северная и южная… Опыт подсказывает, что жизнь поля под крышей имеет специфику, Америка здесь давно открыта, не нужно делать это еще раз. Не растет там трава, раз в три-четыре месяца просто меняют рулоны газона. Плюс еще сказались климатические условия: снег-дождь, снег-дождь.

О СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

— При составлении структуры календаря на будущий футбольный год мы просили учесть и мнение Черчесова. Следующий сезон будет сложным с точки зрения организации, в какие-то периоды придется проводить по три матча за неделю, прямо как в Англии. Нужно помнить еще о Кубке страны, хочется, чтобы его финальный матч завершал сезон, а не оказался в середине. Нужно думать об удобствах для болельщиков, нельзя определять время матчей, исходя лишь из желания телевидения. И главный матч тура, конечно же, должен играться в выходной день и в удобное время.

О ШАГАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «СТРАТЕГИИ-2030»

— Потихонечку начнем реализовывать реформы, связанные со Стратегией. К примеру, в регламенте ФНЛ в следующем сезоне появится требование — пять доморощенных игроков до 23 лет в заявке. Но основную фазу реформ будем проводить после ЧМ-2018.

О РОЛИ СУДЕЙ

— Видим, что личностный фактор судьи пока может играть роль в отдельном матче. Но мы стараемся. Изменили систему квалификации и отбора арбитров, оплату труда, процедуру попадания в реестры ФИФА. Я уже говорил, что не может экспертную комиссию возглавлять Баскаков, который является еще и действующим инспектором и зависит от департамента судейства и инспектирования. Все должно быть независимо.

Однако в целом судьи никакой ключевой роли в этом чемпионате не сыграли ни для одной из команд. Вот в 90-е так и было. Приезжаешь к некоторым клубам, за 15 минут получаешь три пенальти. Мне Анатолий Федорович (Бышовец. — Прим. «СЭ») говорил тогда, что главное — в первом тайме не пропустить больше двух (смеется), тогда выиграем. Вот и побеждали 3:2.

Сейчас мы делаем все, чтобы никто не влиял на результат. Все в руках команд, они сами решают на поле. Не надо вмешиваться. Будут введены технические средства, надо подписать соглашение с ФИФА, процесс непростой. Нужно получить право на эксперимент с видеоарбитрами.

О ПРИГЛАШЕНИИ БУДОГОССКОГО

— Если ты надел эмблему ФИФА, должен быть эталоном. А у нас некоторые такие на два-три матча отстраняются, потому что делают результативные ошибки. Лучше сократим судей, но будет элита.

Я коллегам-судьям говорю, чтобы зарабатывали себе имя. А мы вас будем поддерживать. У Николаева имя есть, но он скоро заканчивает. В прошлом месяце провели сбор для судей, собрали 80 подающих надежды человек. Отобрали всего четверых. Если вы обратили внимание, на последний тур поставили молодого мальчика, первый раз работал.

Почему я пригласил Будогосского? Он честный человек, объективен. Его подход и методика должны сработать. Сейчас ни у кого нет предвзятости ни к одному из клубов. Мы хотим, чтобы футбол был объективен. И тогда на него пойдут болельщики.