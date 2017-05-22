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22 мая 2017, 20:43 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Австралия объявила расширенный состав на Кубок конфедераций-2017

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу объявил расширенный состав на матчи Кубка конфедераций, официальный сайт Федерации футбола Австралии.

Главный тренер сборной Австралии <span class=error>Анге</span> <span class=error>Постекоглу</span> объявил расширенный состав на матчи Кубка конфедераций. Увеличить
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Ниже перечисленные 30 игроков проведут тренировочный сбор перед турниром, а окончательная заявка будет объявлена 7 июня.

Расширенный состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Марк Биригитти («Суонси»), Дэнни Вукович («Сидней»), Митчелл Лангерак («Штутгарт»), Мэтью Райан («Генк»);.

защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Алекс Герсбах («Русенборг»), Райан Грант («Сидней»), Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос»), Дилан Макгоуэн («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгоуэн («Гуйчжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бейли Райт («Бристоль Сити»), Трент Сейнсбери («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»);.

полузащитники: Мустафа Амини («Орхус»), Крейг Гудвин («Спарта» Роттердам), Джеймс Джегго («Штурм»), Джексон Ирвин («Бертон Альбион»), Миле Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллиган («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Том Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»);.

нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Меттью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт»), Томи Юрич («Люцерн»).

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом турнире сборная сыграет с Германией (19 июня, Сочи), Камеруном (22 июня, Санкт-Петербург) и Чили (25 июня, Москва).

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