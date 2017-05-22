Австралия объявила расширенный состав на Кубок конфедераций-2017

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Ниже перечисленные 30 игроков проведут тренировочный сбор перед турниром, а окончательная заявка будет объявлена 7 июня.

Расширенный состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Марк Биригитти («Суонси»), Дэнни Вукович («Сидней»), Митчелл Лангерак («Штутгарт»), Мэтью Райан («Генк»);.

защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Алекс Герсбах («Русенборг»), Райан Грант («Сидней»), Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос»), Дилан Макгоуэн («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгоуэн («Гуйчжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бейли Райт («Бристоль Сити»), Трент Сейнсбери («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»);.

полузащитники: Мустафа Амини («Орхус»), Крейг Гудвин («Спарта» Роттердам), Джеймс Джегго («Штурм»), Джексон Ирвин («Бертон Альбион»), Миле Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллиган («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Том Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»);.

нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Меттью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт»), Томи Юрич («Люцерн»).