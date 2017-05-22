Матч сборных России и Чили по футболу пройдет 9 июня на стадионе ЦСКА

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«Матч пройдет 9 июня на стадионе ЦСКА. Приглашаем всех», — сказал он.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча, 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.