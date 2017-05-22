Агроном: Остаётся загадкой, почему газон стадиона «Санкт-Петербург» не проснулся

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«Вегетация у злаков начинается при +8… +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остаётся загадкой», — цитирует Верховых «Собеседник».