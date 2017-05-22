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22 мая 2017, 19:02 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Агроном: Остаётся загадкой, почему газон стадиона «Санкт-Петербург» не проснулся

Агроном, член межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественных пространств Санкт-Петербурга Владимир Верховых сообщил, что не понимает, почему не проснулся газон на новом стадионе на Крестовском острове.

Агроном член межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественных пространств <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> Владимир Верховых сообщил что не понимает почему не проснулся газон на новом стадионе на <span class=error>Крестовском</span> острове. Увеличить
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«Вегетация у злаков начинается при +8… +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остаётся загадкой», — цитирует Верховых «Собеседник».

На стадионе в Санкт-Петербурге пройдёт матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня.
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