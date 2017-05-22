Агроном: Остаётся загадкой, почему газон стадиона «Санкт-Петербург» не проснулся
Агроном, член межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественных пространств
Санкт-Петербурга Владимир Верховых сообщил, что не понимает, почему не проснулся газон на новом стадионе на Крестовском острове.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Вегетация у злаков начинается при +8… +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков
На стадионе в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter