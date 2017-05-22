Сорокин и Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов доложили исполкому Российского футбольного союза (РФС) о готовности к Кубку конфедераций. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.
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«Сорокин и Черчесов доложили о готовности к Кубку конфедераций. Все готовы», — сказал Лебедев.
Кубок конфедераций пройдет в
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