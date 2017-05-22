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22 мая 2017, 11:08 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная РФ по футболу будет готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. Стрельцова

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Футболисты сборной России будут готовиться к товарищеской игре с командой Чили на стадионе им. Эдуарда Стрельцова в Москве, сообщается на сайте РФС.

<em>МОСКВА 22 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты сборной России будут готовиться к товарищеской игре с командой Чили на стадионе им. Эдуарда <span class=error>Стрельцова</span> в Москве сообщается на сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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Тренерский штаб сборной России в понедельник назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

После сбора российская команда проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

Сразу после игры в Будапеште российские футболисты вылетят в Москву, где будут готовиться к матчу с чилийцами.

Дальнейший график подготовки российской сборной будет опубликован позднее.

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