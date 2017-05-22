Сборная РФ по футболу будет готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. Стрельцова
МОСКВА, 22 мая —
Р-Спорт. Футболисты сборной России будут готовиться к товарищеской игре с командой Чили на стадионе им. Эдуарда Стрельцова в Москве, сообщается на сайте РФС.
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Тренерский штаб сборной России в понедельник назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на
После сбора российская команда проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).
Сразу после игры в Будапеште российские футболисты вылетят в Москву, где будут готовиться к матчу с чилийцами.
Дальнейший график подготовки российской сборной будет опубликован позднее.
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