Сборная РФ по футболу будет готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. Стрельцова

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Тренерский штаб сборной России в понедельник назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Футбол Товарищеские матчи 2017 9.06.2017, 23:58 -:- Россия Чили

После сбора российская команда проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

Сразу после игры в Будапеште российские футболисты вылетят в Москву, где будут готовиться к матчу с чилийцами.

Дальнейший график подготовки российской сборной будет опубликован позднее.