Павел Савицкий вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч со швейцарцами

Игорь Криушенко определился с игроками, вызванными на товарищеский матч против сборной Швейцарии, а также с расширенным списком на игру квалификации чемпионата мира ФИФА против Болгарии и товарищеский поединок против Новой Зеландии, сообщает сайт БФФ.