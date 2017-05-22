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22 мая 2017, 10:39 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Павел Савицкий вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч со швейцарцами

Хавбек «Немана» Павел Савицкий вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч против командой Швейцарии. Напомним, поединок пройдет 1 июня в Невшателе (начало — в 21.00).

Хавбек Немана Павел Савицкий вызван в сборную <span class=error>Беларуси</span> на товарищеский матч против командой Швейцарии. <span class=stop>Напомним</span> поединок пройдет 1 июня в <span class=error>Невшателе</span> (начало — в 21.00). Увеличить
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Ранее Игорь Криушенко вызвал в расположение национальной команды 20 футболистов:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба — «Динамо-Брест»).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»), Олег Евдокимов («Минск»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

После девяти туров национального чемпионата Павел Савицкий возглавляет гонку бомбардиров с 6 забитыми голами.

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Игорь Криушенко определился с вызовом игроков на товарищеский матч со швейцарцами

Игорь Криушенко определился с вызовом игроков на товарищеский матч со швейцарцами

Игорь Криушенко определился с игроками, вызванными на товарищеский матч против сборной Швейцарии, а также с расширенным списком на игру квалификации чемпионата мира ФИФА против Болгарии и товарищеский поединок против Новой Зеландии, сообщает сайт БФФ.
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