Павел Савицкий вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч со швейцарцами
Хавбек «Немана» Павел Савицкий вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч против командой Швейцарии. Напомним, поединок пройдет 1 июня в Невшателе (начало — в 21.00).
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Ранее Игорь Криушенко вызвал в расположение национальной команды 20 футболистов:
Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).
Защитники: Егор Филипенко («Маккаби»,
Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»), Олег Евдокимов («Минск»).
Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Сарока («Динамо-Минск»).
После девяти туров национального чемпионата Павел Савицкий возглавляет гонку бомбардиров с 6 забитыми голами.
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