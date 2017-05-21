Роман Бабаев: Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура
премьер-лиги с «Анжи» (4:0) заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес не сыграет в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017.
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— Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций по состоянию здоровья. У него перелом носа, — передает слова Бабаева корреспондент «СЭ» Ярослав СУСОВ.
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