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21 мая 2017, 18:22 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 30-го тура премьер-лиги с «Анжи» (4:0) заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес не сыграет в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017.

<span class=error>Гендиректор</span> ЦСКА заявил что защитник армейцев не сыграет за сборную России. Увеличить
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— Мариу Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций по состоянию здоровья. У него перелом носа, — передает слова Бабаева корреспондент «СЭ» Ярослав СУСОВ.

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