Станислав Черчесов: Сегодня ждем информацию по травме Дзагоева

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Ранее сообщалось, что хавбек получил рецидив травмы бедра, что может повлиять на его попадание в заявку сборной на Кубок конфедераций-2017. Ранее Дзагоев был включен в расширенный список национальной команды на турнир.

— Уже сегодня главный тренер ЦСКА написал, что Алан получил очередную травму, играть с «Анжи» (4:0) он не будет, — сказал в эфире программы «После футбола» Черчесов. — Сегодня ждем информацию. Посмотрим, позволит ли ему травма принять участие в сборе команды. Бывало, когда игрок и травмированным прибывал на сборы, где в итоге и восстанавливался полностью. Алан — игрок высокого уровня, от таких футболистов просто так не отказываются. Нужно точно знать характер его повреждения и его готовность.