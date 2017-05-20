«Россия железобетонно сыграет на хорошем газоне»

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Меньше месяца осталось до того момента, когда на стадионе «Санкт-Петербург» прозвучит стартовый свисток, и сборные России и Новой Зеландии откроют Кубок конфедераций — турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу за год до его проведения. Именно город на берегах Невы станет столицей соревнований — здесь пройдут матч открытия и финал, здесь же будет располагаться головной офис оргкомитета «Россия-2018».

И конечно, главный вопрос, который интересует как журналистов, так и читателей, это готовность стадиона «Санкт-Петербург» (до завершения чемпионата мира правильно называть арену на Крестовском острове именно так), в строительство которого были вложены 43 млрд рублей, к принятию матчей Кубка конфедераций, поскольку качество газона, как показали два матча «Зенита» в чемпионате России с «Уралом» и «Тереком», не соответствует даже минимальным требованиям. Клубу пришлось отказаться от идеи проведения здесь последнего домашнего матча в сезоне и вернуться на стадион «Петровский», с которым болельщики уже было попрощались.

В данный момент газон, на котором рассчитывают проводить матчи Кубка конфедераций, проходит санацию и, по заверениям вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, к матчу открытия должен быть готов.

«Матч 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне», — подчеркнул он.

На тот же случай, если подготовить поле вовремя не удастся, зарезервированы три рулонных газона. Сейчас они лежат на тренировочной площадке футбольного центра «Арсенал» на проспекте Металлистов. «Вспомните те же «Лужники», — заявил вице-губернатор.

А вероятность того, что газон на арене не будет готов, не так уж и мала. Поле должно находиться в природных условиях, однако в связи с тем, что даже в раздвинутом виде крыша не позволяет солнцу в должной мере его осветить, трава никак не может «проснуться». Для этого поле сделали выкатным, но на том месте, куда оно должно выкатываться, по требованию ФИФА располагается временный медиа-городок к Кубку конфедераций, поэтому переместить его за периметр чаши не представляется возможным.

«Подпишу обращение к Виталию Мутко, чтобы занести демонтаж медиа-городка в смету. Он есть в планах, но его нет в смете. После Кубка конфедераций логично будет выкатить поле, оно перезимует за пределами чаши и там “проснется” к чемпионату мира», — сказал Албин.

Так как естественного освещения не хватает, на поле специальными лампами проводится иллюминация. Точкой невозврата в данном вопросе, по признанию Албина, станет 2 июня, когда «Санкт-Петербург» должен быть передан оргкомитету чемпионата мира и ФИФА.

В остальном арена практически готова к приему соревнований самого высокого уровня. Все инженерно-технические вопросы решены, и в данный момент стадион планомерно переходит под управление футбольного клуба «Зенит». Так, на территории спорткомплекса в тестовом режиме уже сейчас работают фонтаны.

На стадионе прошли четыре тестовых мероприятия — два матча «Зенита», концерт и мото-шоу (видимо, этим объясняется, что многие сиденья выглядят не очень чистыми, а кое-где стоит подкрасить стены), и в ФИФА посчитали, что этого достаточно для того, чтобы убедиться в нормальной работе всех служб и 127 инженерных систем арены.

«Намечены мероприятия по испытанию тех отметок стадиона, где не побывал пока болельщик. Такие испытания по секторам и отметкам стадиона будут проведены до конца мая, — отметил Албин.

Что касается высокой стоимости стадиона, то она может быть снижена почти на 10% в том случае, если городу удастся отсудить 3,6 млрд рублей у генерального подрядчика «Трансстроя», которому в случае успеха придется также возместить 1 млрд рублей, который был затрачен на исправление недочетов.

Вкупе с вместимостью арены, составляющей в дни матчей 68 тысяч зрителей (и до 80 тысяч на других мероприятиях), стоимость сооружения, из расчета на одно кресло или на один квадратный метр, по заверениям Албина, не так уж и высока.

Правда, по его же признанию, разумные инженерные решения и высокая скорость строительства позволили бы сэкономить бюджетные средства. Все-таки 12 лет — это действительно очень долго. Не способствовали дешевизне и четыре перепроектировки, появление проекта выкатного поля и увеличение количества мест с первоначальных 65 тысяч.

Телекамеры на стадионе пока отсутствуют — на матчи «Зенита» в чемпионате России их провозил телеканал «Матч ТВ». Для Кубка конфедераций их также установит вещатель.

Что касается сопутствующей инфраструктуры, то Яхтенный мост, соединяющий Крестовский остров с материковой частью, испытан, и по нему идет рабочее движение. В день матча «Зенита» с «Тереком» по нему прошли 7 тысяч болельщиков. Он был построен на деньги питерских строительных компаний и подарен городу. Официальное открытие запланировано на 26 мая. А вот строящаяся станция метро «Новокрестовская», которая будет располагаться в непосредственной близости от стадиона, появится лишь в следующем году.

Возвращаясь к теме названия стадиона, стоит отметить, что после чемпионата мира — 2018 он будет переименован. Конкретные варианты пока не прорабатывались, и в этом вопросе руководители Петербурга ожидают помощи от горожан. С тем, каким образом будет приниматься решение, также не определились, но скорее всего судьбу арены решат на городском референдуме.

«Может, назовут “Зенит”, может, “Стадион имени Кирова”, это решит народ и болельщики», — сказал Албин.

Стадион «Санкт-Петербург», часто именуемый также «Крестовский», был заложен в 2007 году и официально сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года, но строители сразу отвели время на устранение недоделок до конца марта. За время строительства стоимость сооружения неоднократно увеличивалась и с первоначальных 7 млрд рублей доросла до 42 млрд.

На протяжении всего периода строительства арены вокруг нее происходили скандалы, связанные с финансовыми махинациями, многократными сменами подрядчиков, гибелью строителей, вибрацией выкатного поля, не закрывающейся крышей, многочисленными потопами, пожарами, плохим качеством газона и даже забастовкой рабочих в июле 2016 года.