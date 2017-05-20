Икарди и Месси получили вызов в сборную Аргентины

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Всего в составе 20 игроков, среди которых есть форвард «Интера» Мауро Икарди. Нападающий в последний раз вызывался в команду в 2013 году. На его счету один матч за сборную.

Кроме того, приглашений получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Ожидается, что командой будет руководить нынешний тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли.