Икарди вызван в сборную Аргентины

В списке из 20 футболистов присутствует нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не вызывался в национальную команду, когда её тренировал Эдгардо Бауса.

В активе 24-летнего форварда всего один матч за «альбиселесте», сыгранный ещё в октябре 2013 года.

Предполагается, что новым главным тренером аргентинской сборной должен стать наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли.