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20 мая 2017, 0:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Икарди вызван в сборную Аргентины

На официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины был опубликован список игроков из зарубежных клубов, вызванных в национальную команду для участия в товарищеских матчах с Бразилией (9 июня, Мельбурн) и Сингапуром (13 июня, Сингапур).

В списке из 20 футболистов присутствует нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не вызывался в национальную команду, когда её тренировал Эдгардо Бауса.

В активе 24-летнего форварда всего один матч за «альбиселесте», сыгранный ещё в октябре 2013 года.

Предполагается, что новым главным тренером аргентинской сборной должен стать наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли.

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