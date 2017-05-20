Икарди вызван в сборную Аргентины
На официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины был опубликован список игроков из зарубежных клубов, вызванных в национальную команду для участия в товарищеских матчах с Бразилией (9 июня, Мельбурн) и Сингапуром (13 июня, Сингапур).
В списке из 20 футболистов присутствует нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не вызывался в национальную команду, когда её тренировал Эдгардо Бауса.
В активе 24-летнего форварда всего один матч за «альбиселесте», сыгранный ещё в октябре 2013 года.
Предполагается, что новым главным тренером аргентинской сборной должен стать наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли.
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