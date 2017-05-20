Роналдинью: На Кубке конфедераций Криштиану не будет оглядываться на Месси

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МЕССИ — ЛУЧШИЙ

— Вы впервые в Санкт-Петербурге. С какой целью посетили этот город?

— Я приехал сюда в качестве посла футбола ФИФА. В субботу отправлюсь в Парк Кубка конфедераций, где покажу публике главный трофей, а также разыграю два билета на турнир. В воскресенье сыграю в футбол за сборную легенд.

— Считается, что Кубок конфедераций менее значим, чем чемпионат мира. Вы выигрывали оба турнира. Есть ли разница?

— Неправда, не менее значим. Это очень важный турнир. И те футболисты, кто хорошо себя проявят, наверняка получат шанс выступить на чемпионате мира.

— На этот раз Бразилия не участвует в турнире. Кого станете поддерживать?

— Буду болеть за красивый футбол и за то, чтобы на этом турнире появились новые таланты и новые звезды. Кто фаворит, не знаю. Все команды привезут новых игроков, так что нас ждут сюрпризы.

— Сборная Германии приедет без многих звезд. Не считаете ли это неуважением?

— Ни в коем случае. Наоборот, это большой шанс для молодых игроков показать себя. Иногда именно на Кубке конфедераций зажигаются новые звезды, как это произошло со мной.

— У Криштиану Роналду будет особая мотивация, ведь он может выиграть трофей, которого нет у Месси. Согласны?

— Не думаю, что его интересует, какие трофеи у Месси есть, а каких нет. В первую очередь, он будет мотивирован потому, что Кубок конфедераций еще не выигрывал.

— Недавно вы сказали, что и Месси, и Криштиану выделяются на фоне остальных. А кто лучший?

— Месси.

— В последние девять лет только они получали «Золотой мяч». Справедливо?

— Да. Лучшие должны быть вознаграждены. В течение этих девяти лет именно Месси и Криштиану были сильнейшими.

С ПЕЛЕ НЕ СОГЛАСЕН

— Какие ассоциации вам приходят на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

— Холод! (Смеется.) Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол.

— Пеле однажды сказал: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею». Что более вероятно?

— (Долгая пауза.) Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Хоккей же я не знаю. Но могу сказать, что с Пеле я не согласен.

— У сборной России непростая группа — Португалия, Мексика, Новая Зеландия. Выйдет ли в плей-офф?

— Почему нет? У сборной России есть преимущество — поддержка своих болельщиков.

— Каких игроков сборной России вы знаете?

— Очень сложно произнести эти имена (смеется). Я знал некоторых российских футболистов раньше. Многие мои друзья играли здесь — например, Жо или Вагнер Лав. От них я много слышал о вашей стране. Но сейчас у России более молодой состав, так что имен не назову.

— Вы — исключительный талант. Дайте совет: как нашей стране вырастить хотя бы 11 Роналдинью?

— (Ухмыляется.) Мне никогда не нравились сравнения. У каждого игрока свой стиль, у каждой сборной свои особенности. И вашей команде на Кубке конфедераций тоже необходимо найти собственный стиль.

РОССИЯ — БРАЗИЛИЯ? ЭТО БЫЛО БЫ КРАСИВО!

— В сборной России есть два бразильца — Мариу Фернандес и Гильерме. Вы их знаете?

— Знаю о них от своих друзей, которые мне говорили, что в сборной России играют два бразильца. Надеюсь, у них все сложится удачно.

— Как вы относитесь к натурализации? Можете представить, что через десять лет во всех сборных будут сплошь бразильцы?

— Не думаю, что такое произойдет. Лично я никогда не мог представить себя в футболке какой-то другой сборной, ведь я с 14 лет играю за сборные Бразилии.

— Чемпионат мира только через год, но Бразилия уже там. Она — главный фаворит?

— Не люблю слово «фаворит». На прошлом чемпионате мира мы тоже были фаворитами, но все сложилось не так, как все ожидали. Зато год назад на Олимпиаде наши игроки завоевали золотые медали. И сейчас наша команда играет удачно, помогла смена главного тренера.

— Реален ли финал чемпионата мира Россия — Бразилия?

— Все возможно. Это было бы очень красиво.