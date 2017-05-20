Роналдинью: На Кубке конфедераций Криштиану не будет оглядываться на Месси
Знаменитый бразилец, чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» и победитель множества клубных турниров в составе «Барселоны» дал интервью «СЭ».
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МЕССИ — ЛУЧШИЙ
— Вы впервые в
— Я приехал сюда в качестве посла футбола ФИФА. В субботу отправлюсь в Парк Кубка конфедераций, где покажу публике главный трофей, а также разыграю два билета на турнир. В воскресенье сыграю в футбол за сборную легенд.
— Считается, что Кубок конфедераций менее значим, чем чемпионат мира. Вы выигрывали оба турнира. Есть ли разница?
— Неправда, не менее значим. Это очень важный турнир. И те футболисты, кто хорошо себя проявят, наверняка получат шанс выступить на чемпионате мира.
— На этот раз Бразилия не участвует в турнире. Кого станете поддерживать?
— Буду болеть за красивый футбол и за то, чтобы на этом турнире появились новые таланты и новые звезды. Кто фаворит, не знаю. Все команды привезут новых игроков, так что нас ждут сюрпризы.
— Сборная Германии приедет без многих звезд. Не считаете ли это неуважением?
— Ни в коем случае. Наоборот, это большой шанс для молодых игроков показать себя. Иногда именно на Кубке конфедераций зажигаются новые звезды, как это произошло со мной.
— У Криштиану Роналду будет особая мотивация, ведь он может выиграть трофей, которого нет у Месси. Согласны?
— Не думаю, что его интересует, какие трофеи у Месси есть, а каких нет. В первую очередь, он будет мотивирован потому, что Кубок конфедераций еще не выигрывал.
— Недавно вы сказали, что и Месси, и Криштиану выделяются на фоне остальных. А кто лучший?
— Месси.
— В последние девять лет только они получали «Золотой мяч». Справедливо?
— Да. Лучшие должны быть вознаграждены. В течение этих девяти лет именно Месси и Криштиану были сильнейшими.
С ПЕЛЕ НЕ СОГЛАСЕН
— Какие ассоциации вам приходят на ум, когда вы слышите слово «Россия»?
— Холод! (Смеется.) Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол.
— Пеле однажды сказал: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею». Что более вероятно?
— (Долгая пауза.) Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Хоккей же я не знаю. Но могу сказать, что с Пеле я не согласен.
— У сборной России непростая группа — Португалия, Мексика, Новая Зеландия. Выйдет ли в
— Почему нет? У сборной России есть преимущество — поддержка своих болельщиков.
— Каких игроков сборной России вы знаете?
— Очень сложно произнести эти имена (смеется). Я знал некоторых российских футболистов раньше. Многие мои друзья играли здесь — например, Жо или Вагнер Лав. От них я много слышал о вашей стране. Но сейчас у России более молодой состав, так что имен не назову.
— Вы — исключительный талант. Дайте совет: как нашей стране вырастить хотя бы 11 Роналдинью?
— (Ухмыляется.) Мне никогда не нравились сравнения. У каждого игрока свой стиль, у каждой сборной свои особенности. И вашей команде на Кубке конфедераций тоже необходимо найти собственный стиль.
РОССИЯ — БРАЗИЛИЯ? ЭТО БЫЛО БЫ КРАСИВО!
— В сборной России есть два бразильца — Мариу Фернандес и Гильерме. Вы их знаете?
— Знаю о них от своих друзей, которые мне говорили, что в сборной России играют два бразильца. Надеюсь, у них все сложится удачно.
— Как вы относитесь к натурализации? Можете представить, что через десять лет во всех сборных будут сплошь бразильцы?
— Не думаю, что такое произойдет. Лично я никогда не мог представить себя в футболке
— Чемпионат мира только через год, но Бразилия уже там. Она — главный фаворит?
— Не люблю слово «фаворит». На прошлом чемпионате мира мы тоже были фаворитами, но все сложилось не так, как все ожидали. Зато год назад на Олимпиаде наши игроки завоевали золотые медали. И сейчас наша команда играет удачно, помогла смена главного тренера.
— Реален ли финал чемпионата мира Россия — Бразилия?
— Все возможно. Это было бы очень красиво.
Гоша ЧЕРНОВ
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