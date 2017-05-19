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19 мая 2017, 18:42 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Австралией

Главный тренер сборной Бразилии Тете огласил имена 24 футболистов для участия в товарищеских матчах с командами Аргентины (9 июня, Мельбурн) и Австралии (13 июня, Мельбурн), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Бразилии.

Главный тренер сборной Бразилии Тете огласил имена 24 футболистов для участия в товарищеских матчах с командами Аргентины (9 июня Мельбурн) и Австралии (13 июня Мельбурн) сообщается на официальном сайте Федерации футбола Бразилии. Увеличить
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В списке присутствует полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано.

Полностью состав выглядит так:

вратари Диего Алвес («Валенсия), Вевертон («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика»);.

защитники Давид Луис («Челси»), Жил («Шаньдун Лунэн»), Жемерсон («Монако»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Алекс Сандро («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико»), Рафинья («Бавария»);.

полузащитники Фернандиньо («Манчестер Сити»), Жулиано («Зенита»), Лукас Лима («Сантос»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Родригиньо («Коринтианс»), Виллиан («Челси»);.

нападающие Диего Соуза («Спорт Ресифи»), Дуглас Коста («Бавария»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтёр»).

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