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19 мая 2017, 14:04 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Лопетеги вызвал 25 игроков в сборную Испании на матчи с Колумбией и Македонией

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал фамилии футболистов, которые были вызваны для подготовки к товарищескому матчу с Колумбией (7 июня) и встрече отборочного турнира ЧМ-2018 с Македонией (11 июня).

Главный тренер сборной Испании Хулен <span class=error>Лопе</span><span class=stop>теги</span> назвал фамилии футболистов которые были вызваны для подготовки к товарищескому матчу с Колумбией (7 июня) и встрече отборочного турнира ЧМ-2018 с Македонией (11 июня). Увеличить
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Всего в национальную команду приглашены 25 игроков.

Вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик» Б), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»);.

Защитники: Хорди Альба, Херард Пике, Серхи Роберто (все — «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль, Начо, Серхио Рамос (все — «Реал»), Начо Монреаль («Арсенал»);.

Полузащитники: Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба — «Барселона»), Коке («Атлетико» М), Тьяго Алькантара («Бавария»), Иско, Марко Асенсисо (оба «Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Педро Родригес, Диего Коста (оба — «Челси»), Витоло («Севилья»), Альваро Мората («Реал»), Херард Деулофеу («Милан»), Яго Аспас («Сельта»).

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