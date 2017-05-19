Почему Черчесов прав

В чем точно не откажешь Станиславу Черчесову, это в умении принимать решения. Не хочу в данном контексте употреблять эпитеты вроде «непопулярные», «эпатажные» — просто решения.

Потому что никакого эпатажа в невключении даже в предварительный список Кокорина, Мамаева, Шатова и Денисова, на мой взгляд, нет. Не вижу среди них ни одного футболиста, который сейчас: а) незаменим для сборной России вообще; б) проводит такой сезон, что обязан был оказаться в заявке на Кубок конфедераций. То же касается и Оздоева, и Юсупова, и всех прочих, кто проехал мимо «списка 30».

Когда в 2008 году Гус Хиддинк оставил за бортом Александра Кержакова и того же Денисова, перед тем забившего, на всякий случай, победный гол в финале Кубка УЕФА, многим это казалось намного более дискуссионным решением, чем-то, что сделал Черчесов сейчас. А чем все закончилось? И не это ли первое доказательство абсолютного права тренера на принятие подобных решений? Того, который «за все ответит»?

Кстати, вспомним: девять лет назад предварительный список был опубликован до матча «Рейнджерс» — «Зенит», а после него штаб сборной сделал-таки попытку Денисова довызвать. Но сам игрок так ответил на звонок Александра Бородюка, что отрезал себе путь на бронзовый Euro. И только благодаря толерантности Гуса попал в национальную команду уже в следующем цикле.

Нынешний Денисов, в отличие от времен позднего Хиддинка, Адвоката, даже Слуцкого (для Капелло он, напомню, был резервистом), для сборной не тянет на ключевую фигуру, а является не более чем предметом тренерского вкуса, и тут не стоит упрощать, напирая на их конфликт динамовских времен. Черчесов делает ставку в центре поля на Зобнина, Глушакова, Головина, возможно, Тарасова, который даже после травмы явно превосходит Денисова статистически — а цифры для нынешнего главного тренера сборной, как я заметил, фактор весьма важный.

ОВЧИННИКОВЫХ-2002 СЕЙЧАС НЕТ

Порой бывает, что от больших турниров «отцепляют» действительно тех футболистов, которые заслуживают попадания в команду, а объективной замены им нет. Так было на ЧМ-2002 с Сергеем Овчинниковым. Он был в тот конкретный момент безоговорочно лучшим вратарем России, тогда как супергерой сезона предыдущего, Руслан Нигматуллин, плотно сидел на лавке в «Вероне».

Но роскошный отборочный цикл забронировал ему место в основе в Японии, а присутствие рядом харизматичного Овчинникова, как, видимо, казалось штабу Олега Романцева, заставит Нигматуллина нервничать. Реальность мирового первенства, однако, доказала, что право правом (никто его у тренера не отбирает), но Нигматуллин-2002 не был ровней себе годичной давности. Как и находившийся уже на сходе Карпин не мог сравниться с собой прежним, а потому решение штаба не брать на мировое первенство Ролана Гусева также выглядело крайне сомнительным.

Однако нужно понимать разницу. Во-первых, таких явных проигнорированных кандидатов на участие в турнире, как Овчинников и Гусев в 2002-м, сейчас нет. Во-вторых, что очень важно, сегодня речь идет не о чемпионате мира или Европы. А хотя и об официальном турнире ФИФА, но в первую очередь о полигоне перед главным соревнованием. И совершенно точно Массимо Каррера в редакции «СЭ» заметил, что, на его взгляд, главное на Кубке конфедераций — не столько результат, сколько строительство команды к чемпионату мира.

В этом смысле достаточно серьезная ротация по сравнению с заявкой на Euro-2016 (из 23 игроков осталось 12, и то лишь в предварительном списке!), на мой взгляд, стратегический шаг, который поможет Черчесову реально расширить выбор в Россию-2018.

Вернуть тех же Шатова, Кокорина, Мамаева, если в следующем сезоне они этого заслужат, никогда не поздно, тем более с первыми двумя, как и с Оздоевым, Крицюком и Джанаевым, Черчесов лично пообщался, прежде чем озвучить решение. Но та троица и во Франции была, и кое-кто из нее — в Бразилии-2014. То есть шанс сыграть на международном турнире высшего уровня им уже предоставлялся. Доказала она там свою незаменимость? Вряд ли кто-то ответит «да».

Те, кто сыграет на Кубке конфедераций, также могут не доказать. Но в любом случае и у тренера, и у всех нас появится возможность для сравнения. Если же на турнир отправились бы те же самые игроки, возможности их гипотетических альтернатив так и остались бы невыясненными.

У Васина, Кутепова, Кудряшова, Джикии, Мариу Фернандеса, Зобнина, Тарасова, Ерохина, Газинского, Миранчука, Полоза, Бухарова, Камболова таких шансов не было еще никогда. Что лучше — выходить на чемпионат мира вообще без опыта игры за сборную в серьезных турнирных матчах или хотя бы примерно понимать, что тебя ждет?

А помимо Кубка конфедераций, именно турнирных матчей до чемпионата мира больше не будет. Можно сколько угодно мотивировать футболистов, называя встречи не товарищескими, а контрольными, но иной статус официальных игр по сравнению с ними никто не отменял. И посмотреть в деле на Полоза сейчас определенно полезнее, чем на Кокорина, а понять, тянет ли на этом уровне Ерохин, куда информативнее, чем дать очередной шанс Шатову или Мамаеву.

У них и Кокорина сезон не задался. Вот они на Кубок конфедераций и не едут. Все просто и, по-моему, честно. При этом если бы поехали, то в силу их опыта более молодые и неопытные так или иначе смотрели бы именно на них как на лидеров, палочек-выручалочек, тех, кто должен брать игру на себя и решать исход матчей. Но пока что они при всех своих способностях в сборной никогда этого статуса не подтверждали, хотя Мамаеву — 28, а Кокорину и Шатову — по 26. При этом пожаловаться на элемент недооценки со стороны прежних тренеров сборной может разве что Мамаев.

А теперь на той же тройке Зобнин (23 года) — Головин (20) — Миранчук (21), на которую есть по крайней мере надежда сделать ставку в долгосрочной перспективе, окажется совсем другая мера ответственности. Да, есть Дзюба со Смоловым впереди, да, Самедов с Глушаковым и Дзагоевым (дай бог им всем подойти к турниру здоровыми) в средней линии, но в любом случае молодые должны понимать, что от них будет многое зависеть и никто скидок на возраст им делать не собирается.

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНО ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДВУМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАЩИТНИКАМ

Потенциально сложная для Черчесова ситуация — выбор между Мариу Фернандесом и Самедовым на правой бровке. Нет, оно, конечно, хорошо (и для нашей сборной очень необычно), когда у тренера есть два хороших варианта. Когда-то Романцев на Euro-96 попытался объединить двух великолепных правых полузащитников Андрея Канчельскиса и Валерия Карпина, отправив одного из них на фланг обороны, но ничего хорошего из этого не получилось.

Фернандес сейчас теоретически может стать одним из лучших по уровню футболистов команды и резко обострить ее игру (помните, что он делал в первом тайме дерби с Дмитрием Комбаровым, пока после перерыва за него не взялся Зобнин?), второй был ее сильнейшим футболистом при нынешнем тренере в прошлом году, теперь же, попав в клуб-чемпион, доказал свой уровень тремя победными голами за «Спартак». Что делать?

Надо ведь понимать, что сборная — это коллектив живых людей, а не «Футбольный менеджер». А тот же Самедов в течение года последовательно завоевывал позиции одного из ведущих игроков команды, и тот же коллектив может неоднозначно воспринять его опалу, если она произойдет, скажем так, автоматически: появился в команде Мариу — вперед, на поле. Нет, ему придется многое доказывать в условиях конкуренции.

Эта ситуация наталкивает на мысль, что сбор в Нойштифте будет посвящен и отработке различных тактических вариантов, в том числе и схеме с четырьмя защитниками. Недаром Черчесов в нашей недавней подробной беседе для «СЭ» сказал по этому поводу:

— Моя практика показывает, что переход с двух центральных защитников на трех дается команде труднее, чем обратно. Кстати, не только моя: Семин всю весну играл с тремя центральными, но в финале Кубка решил действовать с двумя, и это принесло успех. Но в связи с тем, что ситуация может сложиться любая, перед матчами отрабатываем и тот, и другой варианты. А используем в контрольных встречах тот, что сложнее. К четырем защитникам всегда можно успеть вернуться.

Именно ситуация с правым краем, как мне видится, может побудить Черчесова отказаться от модели с тремя центральными защитниками. Потому что тогда, в отличие от Канчельскиса с Карпиным (по природе своей правыми хавбеками), их можно будет натуральным образом объединить. Мариу станет правым защитником, Самедов — правым же хавбеком. Наиграть их вместе — следующая задача, но с учетом того, что Самедову 32 года и челночная работа по всей бровке для него выглядит уже сложноватой, подобный вариант развития событий кажется мне вполне возможным.

Это, кстати, мы косвенно поймем, когда «список 30» начнет съеживаться. Если «под нож» пойдут центральные защитники, которых сейчас в команде семь, а с учетом возможного перевода туда Тарасова — и восемь, это станет намеком на переход к системе двумя центральными.

СЗАДИ — ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

С защитой все кажется намного сложнее. У нас и в группе атаки-то нет ни одной настоящей звезды, а уж посмотришь на список тех, кто вызван в оборону, — и вообще плакать хочется.

Десятилетие царства братьев Березуцких и Игнашевича создавало иллюзию относительного благополучия. Когда же они решили со сборной закончить, стало очевидно: сзади — выжженная земля. В полузащите и атаке есть хотя бы какой-то выбор, как раз таки и позволивший не взять на Кубок конфедераций Шатова, Кокорина и Мамаева.

Сзади, несмотря на обилие фамилий вызванных, его просто нет. И тут, смею предположить, Черчесов никогда и ни за что не отказался бы добровольно от услуг проверенных игроков — недаром он и в Ватутинки ездил, чтобы переговорить с Березуцкими. Увы, успехом это не увенчалось.

Из всех, кто вызван, весну можно назвать успешной для двоих — Джикии и Кудряшова. Интересно, что оба — левоногие и теоретически претендуют на одну позицию — левого центрального. Но не удивлюсь, если их состояние окажется таким, что в основу попадут оба.

Включил бы в этот список Васина, да он здорово подпортил реноме чудовищным ляпом в дерби, который привел к победному голу Глушакова. Да и с Бельгией, хотя и забил, с прямыми функциями справлялся не ахти и к двум голам соперника оказался причастен. И, если вспомнить первый пропущенный армейцами при Гончаренко мяч — от «Крыльев Советов», и там Васин за соперником недосмотрел.

А международный уровень совсем другой. И все недостатки, которые мы видим в чемпионате России фрагментарно, там всплывут в совсем другом масштабе. Если футболист не сделает выводов.

В каком состоянии подойдет к Кубку конфедераций Кутепов — вообще загадка. А Нойштедтер с Семеновым в принципе не кажутся мне игроками, готовыми качественно выступать на таком уровне. Старательные, трудолюбивые, но уровень мастерства… Одному — 29, другому — 28, то есть и перспектив, в отличие от 23-летних Кутепова с Джикией, не просматривается. Так что, кстати, вариант с Камболовым в сложившейся ситуации отнюдь не кажется бесперспективным. Шанс в контрольных матчах, думаю, он получит, а дальше уже все будет зависеть от того, как им воспользуется.

В прошлом декабре Черчесов цитировал Арриго Сакки. Итальянский классик утверждал, что если в твоем распоряжении есть защитники уровня Барези и Костакурты, то лучше играть в два центральных, если нет — то в три. Тем не менее может получиться так, что за счет появления на поле менее классного защитника на скамейке окажется более качественный хавбек.

Это еще одна причина, чтобы рассматривать вариант возвращения Черчесова к модели с двумя центральными. Или по крайней мере (что более вероятно) к варьированию схемами.

Мне, например, покажется весьма логичным, если в матче с Новой Зеландией, где надо будет большей частью атаковать и играть «в давление», а свободных зон окажется мало, тренер предпочтет схему с двумя центральными защитниками и Дзюбой на острие (а справа соответственно выйдут и Мариу, и Самедов), тогда как против Португалии — с тремя центральными и Смоловым, больше любящим оперативный простор. Впрочем, вспоминая все последние сборы, надо еще, чтобы все оказались здоровы….

Юрий Семин в нашем разговоре на днях заметил, что, возможно, решающее значение как перед Кубком конфедераций, так и перед чемпионатом мира будет иметь грамотность подготовки непосредственно к турниру. То есть качество сбора, какой когда-то блестяще удался Хиддинку в содружестве с тренером по физподготовке Раймондом Верхейеном. Поскольку звезд у нас нет, брать можно только готовностью.

В этом смысле Нойштифт станет очень полезен для Черчесова опять же как полигон перед ЧМ-2018. У Слуцкого перед Euro-2016 не имелось опыта таких сборов перед большим турниром: сейчас, не сомневаюсь, он какие-то вещи выстроил бы иначе. У Черчесова же появится возможность что-то проверить и обрести опыт, который окажется бесценным через год.

ГОВОРИМ О ФУТБОЛЕ. ЧТО УЖЕ ХОРОШО

До начала Кубка конфедераций еще месяц, и еще много воды утечет. Пока же мне нравится, что Черчесов не просто принимает решения, а готов подробно, с цифрами на руках, их объяснять и мотивировать. Я увидел это и в интервью «СЭ», и в беседе с журналистами сразу же после оглашения «списка 30».

Это желание мотивировать очень важно. Ведь «главных тренеров» у национальной команды целая страна, и каждому виднее, кто должен быть заявлен и выходить в стартовом составе.

Чрезвычайно важным мне кажется то, что Черчесову удалось доказать абсолютно футбольную составляющую невызова тех же Мамаева с Кокориным на Кубок конфедераций. Вообще, заметьте: все последние интервью главного тренера сборной — сугубо о футболе, ему не приходится отвлекаться на разного рода «твиги» и другие скандальные моменты такого рода. Значит, вокруг сборной, по крайней мере на сегодня, создана рабочая атмосфера. Для начала уже неплохо.

Игорь Рабинер