Звёзды-2020. Кого Германия везёт в Россию
Сборная Германии едет на Кубок конфедераций вторым составом. Звёзд
по-прежнему много.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мануэль Нойер занял место в воротах, Матс Хуммельс и Жером Боатенг — в центре защиты. Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил в полузащите и Томас Мюллер в атаке. Йоахим Лёв собрал звёздную команду и дал ей ответственное задание: хорошо отдохнуть во время Кубка конфедераций. Со скамейки запасных сборную отдыхающих усиливают Марко Ройс, Андре Шюррле, Марио Гомес, Юлиан Вайгль, Марио Гётце. Сборную Германии, которая в июне едет в Россию играть в футбол, явно набирали по остаточному принципу.
Повод для грусти очевиден: жители Сочи и Казани, Петербурга и Москвы точно не отказались бы посмотреть на самых известных в Европе футболистов. Их участие повысило бы статус соревнования и так далее. Но повод для радости тоже есть, просто он не так заметен, потому что фамилии футболистов второй сборной Германии не так хорошо известны.
Сборная Германии, которая приедет в Россию, — это
Кто эти люди?
Игроки «Лейпцига»
Тимо Вернер, «Лейпциг». Лучший бомбардир
Из «Лейпцига» вызван ещё один игрок, Диего Демме. Невысокий техничный опорник (странное сочетание, не правда ли?) очень подвижен. Он выигрывает меньше половины единоборств, но берёт количеством и фолами. На его счету 6,5 отбора и перехвата и 2,5 фола в среднем за матч.
Игроки «Хоффенхайма»
Сразу четыре футболиста получили предложения из «Хоффенхайма». Маленькая команда под руководством самого модного из молодых тренеров в Европе (и самого молодого из модных) в этом сезоне прыгнула выше головы. По средней рыночной стоимости одного футболиста «Хоффенхайм» занимает 10-е место в Бундеслиге. Итог сезона: место в Лиге чемпионов, не исключено, что с третьего места. Другой итог: «Бавария» уже приобрела двух ключевых игроков. Никлас Зюле и Себастьян Руди в заявке сборной Германии числятся футболистами «Хоффенхайма», но в июне приедут в Россию уже игроками «Баварии». Странно, что мюнхенцы не купили заодно и Керема Демирбая — ну, чтобы два раза не вставать. Наверное, оставили его на следующее лето.
Центральный полузащитник входит в топ-5 команды по количеству оборонительных действий и в топ-5 по количеству атакующих действий. Именно Демирбай отвечает за организацию атак, поэтому восемь ассистов — отличный, но не ключевой показатель. Важнее, что Керем на втором месте в команде по количеству разрезающих пасов, на втором по количеству кроссов и создаёт больше моментов для партнёров, чем любой другой игрок «Хоффенхайма».
В «Баварии» Никлас Зюле составит конкуренцию Матсу Хуммельсу и Жерому Боатенгу, а может и заменить последнего, который недоволен своим положением в клубе. Что касается Себастьяна Руди, он, очевидно, едет в Мюнхен, чтобы стать игроком запаса. Его универсальность позволяет быть первым выбором на замену: номинальный опорник играл в этом сезоне и под нападающими, и на фланге защиты.
Игроки «Байера»
Отдельно нужно упомянуть игроков «Байера», попавших в заявку. Леверкузенцы провалили сезон, идут в трёх очках от зоны вылета — и это несмотря на
Остальные
Удивляет присутствие всего одного футболиста «Герты», Марвина Платтенхарда — могло бы быть и больше. Например, Себастьян Лангкамп заслужил вызов не меньше Хенрихса. Антонио Рюдигер из «Ромы» стал основным защитником второй команды в Италии по ходу сезона и заработал предложение от «Челси». Леон Горецка провёл индивидуально неплохой сезон в разочаровавшем «Шальке». Амин Юнес, вингер «Аякса», сделал девять голевых передач в Эредивизии и четыре в лиге Европы. Матиас Гинтер стал игроком основы в «Боруссии» Дортмунд. Всем этим футболистам меньше 25 лет. Так что Кубок конфедераций — только первое знакомство, но не последнее. Многие из этих фамилий мы ещё услышим в контексте самых серьёзных турниров.
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