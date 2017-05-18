Сборная Камеруна по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций-2017
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Сборная Камеруна по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России, об этом сообщается на официальном сайте Камерунской федерации футбола.
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Действующий победитель Кубка африканских наций сборная Камеруна на Кубке конфедераций сыграет в группе В с командами Чили, Австралии и Германии.
В расширенный состав сборной Камеруна вошли:
вратари — Фабрис Ондоа («Севилья Атлетико», Испания), Андре Онана («Аякс», Нидерланды), Жорж Бокве («Мьёндален», Норвегия), Жюль Года («Аяччо», Франция);.
защитники — Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинз Фэ («Стандард», Бельгия), Мишель
полузащитники — Себастьян Сиани («Остенде», Бельгия), Арно Джум («Хартс», Шотландия), Жорж Манджек («Метц», Франция),
нападающие — Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье», Китай), Карл Токо («Анже», Франция), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Робер Ндип Тамбе («Спартак» Трнава, Словакия), Николя Нгамалё («Альтах», Австрия),
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
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