Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29791704/
18 мая 2017, 20:38 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Камеруна по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций-2017

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Сборная Камеруна по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России, об этом сообщается на официальном сайте Камерунской федерации футбола.

Сборная Камеруна по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций-2017 который пройдет в России об этом сообщается на официальном сайте Камерунской федерации футбола. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующий победитель Кубка африканских наций сборная Камеруна на Кубке конфедераций сыграет в группе В с командами Чили, Австралии и Германии.

В расширенный состав сборной Камеруна вошли:

вратари — Фабрис Ондоа («Севилья Атлетико», Испания), Андре Онана («Аякс», Нидерланды), Жорж Бокве («Мьёндален», Норвегия), Жюль Года («Аяччо», Франция);.

защитники — Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинз Фэ («Стандард», Бельгия), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия), Адольф Тейку («Сошо», Франция), Мухаммед Джетеи («Химнастик», Испания), Амбруаз Ойонго («Монреаль Импакт», США), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга», Ангола), Жером Гиоата («Паниониос», Греция), Жан-Луи Кастеллетто («Ред Стар», Франция), Люсьен Овона («Алькоркон», Испания);.

полузащитники — Себастьян Сиани («Остенде», Бельгия), Арно Джум («Хартс», Шотландия), Жорж Манджек («Метц», Франция), Андре-Франк Замбо («Марсель», Франция), Франк Бойя («Мюнхен 1860», Германия), Петрюс Бумаль (ЦСКА, Болгария);.

нападающие — Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье», Китай), Карл Токо («Анже», Франция), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Робер Ндип Тамбе («Спартак» Трнава, Словакия), Николя Нгамалё («Альтах», Австрия), Жан-Пьер Нсаме («Серветт», Швейцария), Эдгар Салли («Нюрнберг», Германия).

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Сборная Камеруна
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Габулов заменил Лунева в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций

Габулов заменил Лунева в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов заменил травмированного вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева в расширенном составе сборной России по футболу на Кубок конфедераций, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Елена Исинбаева в черном платье в пол на открытии Каннского фестиваля. Фото

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тренер: обидно, что Сотникова объявила об уходе к Плющенко через смс