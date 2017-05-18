Сборная Камеруна по футболу назвала расширенный состав на Кубок конфедераций-2017

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Действующий победитель Кубка африканских наций сборная Камеруна на Кубке конфедераций сыграет в группе В с командами Чили, Австралии и Германии.

В расширенный состав сборной Камеруна вошли:

вратари — Фабрис Ондоа («Севилья Атлетико», Испания), Андре Онана («Аякс», Нидерланды), Жорж Бокве («Мьёндален», Норвегия), Жюль Года («Аяччо», Франция);.

защитники — Эрнест Мабука («Жилина», Словакия), Коллинз Фэ («Стандард», Бельгия), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия), Адольф Тейку («Сошо», Франция), Мухаммед Джетеи («Химнастик», Испания), Амбруаз Ойонго («Монреаль Импакт», США), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга», Ангола), Жером Гиоата («Паниониос», Греция), Жан-Луи Кастеллетто («Ред Стар», Франция), Люсьен Овона («Алькоркон», Испания);.

полузащитники — Себастьян Сиани («Остенде», Бельгия), Арно Джум («Хартс», Шотландия), Жорж Манджек («Метц», Франция), Андре-Франк Замбо («Марсель», Франция), Франк Бойя («Мюнхен 1860», Германия), Петрюс Бумаль (ЦСКА, Болгария);.

нападающие — Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье», Китай), Карл Токо («Анже», Франция), Оливье Бумаль («Панатинаикос», Греция), Жак Зуа («Кайзерслаутерн», Германия), Венсан Абубакар («Бешикташ», Турция), Бенжамен Муканджо («Лорьян», Франция), Робер Ндип Тамбе («Спартак» Трнава, Словакия), Николя Нгамалё («Альтах», Австрия), Жан-Пьер Нсаме («Серветт», Швейцария), Эдгар Салли («Нюрнберг», Германия).