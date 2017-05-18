Габулов заменил Лунева в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов заменил травмированного вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева в расширенном составе сборной России по футболу на Кубок конфедераций, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
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Лунев получил травму в среду во время матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) и покинул поле в конце первого тайма.
«Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», — прокомментировал свое решение главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй», — отметил тренер.
Габулов в нынешнем сезоне провел за «Арсенал» 12 матчей в чемпионате России, пропустив 16 мячей. За сборную России 33-летний голкипер последний раз играл в 2013 году в товарищеской встрече со сборной Бразилии. В 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Тренерский штаб сборной России 22 мая назовет имена 26 из 30 игроков из расширенного списка, которые отправятся на
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