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18 мая 2017, 17:27 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Габулов заменил Лунева в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов заменил травмированного вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева в расширенном составе сборной России по футболу на Кубок конфедераций, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Голкипер тульского Арсенала Владимир <span class=error>Габулов</span> заменил травмированного вратаря петербургского Зенита Андрея <span class=error>Лунева</span> в расширенном составе сборной России по футболу на Кубок конфедераций сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Лунев получил травму в среду во время матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0) и покинул поле в конце первого тайма.

«Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», — прокомментировал свое решение главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй», — отметил тренер.

Габулов в нынешнем сезоне провел за «Арсенал» 12 матчей в чемпионате России, пропустив 16 мячей. За сборную России 33-летний голкипер последний раз играл в 2013 году в товарищеской встрече со сборной Бразилии. В 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Тренерский штаб сборной России 22 мая назовет имена 26 из 30 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию. После сбора команда сыграет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве). Окончательная заявка на Кубок конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля, должна быть обнародована не позднее 7 июня.

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