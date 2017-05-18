Дешам не вызвал Бензема в сборную Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые будут готовиться к ближайшим международным матчам.
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Французы проведут два товарищеских матча против Парагвая (2 июня) и Англии (13 июня), а 9 июня сыграют со Швецией в отборе на ЧМ-2018.
В список из 26 игроков не был включён нападающий «Реала» Карим Бензема.
Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костиль («Ренн»), Уго Ллорис («Тоттенхэм Хотспур»);.
Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»);.
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лемар («Монако»);.
Нападающие: Усман Дембеле («Боруссия» Д), Александр Ляказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).
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