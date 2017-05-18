Футболист сборной Новой Зеландии Рид пропустит Кубок конфедераций из-за травмы

Отмечается, что 28-летний защитник лондонского «Вест Хэма» последние шесть недель испытывал болевые ощущения, в результате чего он тренировался только один раз в неделю, но играл за клуб в матчах чемпионата Англии. В настоящее время Рид, в активе которого 21 матч и один гол за национальную команду, перенес операцию и будет восстанавливаться от 8 до 12 недель.

В отсутствии Рида капитаном сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций будет нападающий английского «Лидса» Крис Вуд.

На Кубке конфедераций в России сборная Новой Зеландии сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды России (матч пройдет 17 июня), Мексики (21 июня) и Португалии (24 июня).