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18 мая 2017, 14:39 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболист сборной Новой Зеландии Рид пропустит Кубок конфедераций из-за травмы

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Капитан сборной Новой Зеландии по футболу Уинстон Рид не сыграет на Кубке конфедераций 2017 года в России из-за повреждения коленного сустава, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Новой Зеландии.

Отмечается, что 28-летний защитник лондонского «Вест Хэма» последние шесть недель испытывал болевые ощущения, в результате чего он тренировался только один раз в неделю, но играл за клуб в матчах чемпионата Англии. В настоящее время Рид, в активе которого 21 матч и один гол за национальную команду, перенес операцию и будет восстанавливаться от 8 до 12 недель.

В отсутствии Рида капитаном сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций будет нападающий английского «Лидса» Крис Вуд.

На Кубке конфедераций в России сборная Новой Зеландии сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды России (матч пройдет 17 июня), Мексики (21 июня) и Португалии (24 июня).

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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