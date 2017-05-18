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https://sport.mail.ru/news/football-national/29785762/
18 мая 2017, 13:30 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?

Минимум чемпионов мира, один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков — из-за Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее.

Минимум чемпионов мира один победитель <span class=error>Бундеслиги</span> семеро полных новичков — <nobr>из-за </nobr>Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее. Увеличить
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подошел к Кубку конфедераций как к товарищескому турниру и не стал вызывать на него всех сильнейших игроков страны. Этот вариант немецкой сборной сложно однозначно называть вторым, но это как минимум повышенная ротация в ее составе.

— Мы везем перспективный состав, — объяснил Лев свой выбор. — Хотим, чтобы новые игроки прониклись нашими принципами, идеями. Приблизим их к мировому уровню. Три турнира за три года — на грани возможностей, да даже два турнира за два — очень тяжело. В Германии спорят о нужности Кубка конфедераций. Он в любом случае будет, и нам нужно подготовиться к нему так же профессионально, как к чемпионату мира или к Евро. Но главное — все равно чемпионат мира в России.

1* игрок-чемпион клубного сезона — Джошуа Киммих из «Баварии».
Кого нет: Мануэль Нойер, Джером Боатенг
*возможно, чемпионом Испании в составе «Барселоны» станет Марк-Андре тер Штеген.

3 футболиста старше 25 лет — Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Ларс Штиндль.

3 чемпиона мира-2014 — Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и Юлиан Дракслер.
Кого нет: Месут Озил, Тони Кроос, Томас Мюллер.

4 футболиста «Хоффенхайма» — защитник Никлас Зюле, полузащитники Керем Демирбай и Себастьян Руди, нападающий Сандро Вагнер. Это самое большое представительство одного клуба в этой версии сборной Германии.

7 игроков еще ни раз не играли за сборную Германии: Кевин Трапп, Марвин Платтенхардт, Керем Демирбай, Диего Демме, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Амин Юнес.

23,8 — средний возраст игроков сборной Германии. В ней нет ни одного 30-летнего, зато сразу семеро футболистов до 22 лет и младше.

Немцы выступят в группе В, они сыграют с Австралией (19 июня) и Камеруном (25 июня) в Сочи, а с Чили — в Казани (22 июня).

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