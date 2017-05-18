Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29785751/
18 мая 2017, 13:28 | Футбол: Сборные | ТАСС

Тысяча детей поможет в проведении Кубка конфедераций

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тысяча детей и подростков поможет в проведении Кубка конфедераций 2017 года по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Перед каждым из 16 матчей которые будут сыграны на турнире 62 ребенка и подростка будут выносить национальные флаги и флаги ФИФА а также выводить футболистов на поле. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такая возможность у детей появилась благодаря детско- юношеской программе ФИФА. Перед каждым из 16 матчей, которые будут сыграны на турнире, 62 ребенка и подростка будут выносить национальные флаги и флаги ФИФА, а также выводить футболистов на поле. Дети и подростки от 6 до 17 лет будут выбраны спонсорами программы в четырех городах- организаторах среди юных футболистов, победителей конкурсов и воспитанников детских домов. Впервые в программе участвуют дети с ограниченными возможностями.

«Детско-юношеская программа ФИФА дарит юным болельщикам потрясающую возможность прикоснуться к большому футболу, и мы сделаем все возможное, чтобы они на всю жизнь сохранили об этом турнире самые теплые воспоминания, — заявил руководитель ФИФА по маркетингу Жан-Франсуа Пати. — Это одна из множества замечательных программ, которые ФИФА реализует совместно с коммерческими партнерами, чтобы турнир стал ближе к болельщикам разных стран». Также Пати добавил, что дети будут выносить на поле мяч и участвовать в церемонии подбрасывания монетки перед матчем.

Впервые такая программа прошла на чемпионате мира по футболу во Франции в 1998 году.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Более 1500 человек примут участие в церемонии открытия Кубка конфедераций

Около шести тысяч билетов продано на матч ЧМ по хоккею Россия - Чехия

DM: оргкомитет Уимблдона не выдаст Шараповой приглашения в основную сетку турнира